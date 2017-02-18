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20 Фев 2017 13:14 | Метки: Новости

Появившийся в СМИ «план» снятия санкций с России в Кремле назвали абсурдным

Накануне в СМИ появилась информация о передаче бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну плана снятия санкций с России. По данным The New York Times, документ был передан за неделю до его увольнения. По информации издания, в разработке документа участвовали юрисконсульт Трампа Майкл Коэн и его бизнес-партнёр Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко. 

Сегодня депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко рассказал украинскому изданию «Страна.ua» детали этого плана. Первый пункт плана — проведение референдума о передаче Крыма России в аренду на срок до 50 лет. По истечении срока должен быть проведён ещё один референдум, на котором вопрос о статусе полуострова будет решён окончательно. Также в плане депутат выступает за вывод российских войск из юго-восточных регионов Украины. При этом все участники конфликта, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, будут амнистированы. После этого, по словам Артеменко, планируется провести референдум в Украине об особом статусе Донбасса. Будет создан фонд восстановления пострадавших от войны регионов, средства в который будут перечислять «разные государства». России, в частности, будет предложено перечислять в этот фонд деньги за аренду Крыма. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о плане снятия санкций с России и урегулированию ситуации в Донбасссе, сообщает «РИА Новости». В Совете Федерации эту информацию также назвали абсурдной. 

«Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались», — заявил РИА Новости председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, добавив, что Москва самостоятельно выстраивает отношения с США, «не нуждаясь в услугах депутатов Верховной Рады Украины». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Strana.ua

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