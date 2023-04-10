«Попадаешь будто в мультфильм, где все отзывчивые и занимаются своим делом». Тагильчанин Сергей Коробейников покорил вокалом и харизмой жюри шоу «Голос» на Первом канале и прошёл в следующий тур (ВИДЕО)

В минувшую пятницу, 7 апреля, на Первом канале в шоу «Голос» (12+) выступил уроженец Нижнего Тагила Сергей Коробейников. На этапе слепых прослушиваний он исполнил песню группы «Король и шут» «Прыгну со скалы» и покорил жюри в составе Владимира Преснякова, Полины Гагариной, Антона Беляева и Басты своим вокалом и харизмой. Баста (Василий Вакуленко) будет куратором певца в следующем туре телешоу, который называется «Поединки», где наставники разбивают свои команды на шесть дуэтов. Журналист АН «Между строк» пообщалась с артистом и узнала, почему он решил принять участие в популярной программе, а также о его творческих планах.

Сейчас 40-летний музыкант живёт в Москве, поёт в кавер-группе «Базука» и выступает с концертами по выходным. Сергей решил попробовать свои силы в шоу «Голос», поскольку полагает, что это может помочь его творческой карьере. В апреле 2022 года он подал заявку на слепые прослушивания.

«На первом этапе кастинга нужно было отправить две песни и заполнить подробную анкету. Я ждал и особо не надеялся на то, что пригласят, но тем не менее верил в лучшее. Через полтора месяца мне прислали электронное письмо и вызвали на очный кастинг в Останкино. На прослушивание запускали по 10 человек группами, после выбирали из каждой такой группы одного-двух претендентов. Тогда мне сказали, что я прошёл. Выбрали ещё одного музыканта из нашей группы из десяти человек», — рассказывает Сергей.

Съёмки должны были состояться ещё в августе 2022 года, но по разным причинам их перенесли на конец февраля 2023-го. Выпуск шоу вышел в эфир в минувшую пятницу в 21:45. Всего претендентов на участие в кастинге было около 7 тысяч человек.

«Всё было очень круто организовано. И люди отзывчивые, включая продюсера Первого канала Юрия Аксюту. Попадаешь как будто бы в мультфильм, где все добрые и занимаются своим делом. Никто не угрюмый. Такое ощущение сложилось практически обо всех. Видно, что команде нравится то, что она делает, и каждый находится на своём месте», — делится Сергей.

На выступление участнику дают две минуты эфирного времени. Тагильчанин пел под аккомпанемент оркестра Первого канала под управлением Сергея Жилина. По словам музыканта, сначала он хотел исполнить кавер на песню Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, но организаторы проекта попросили выбрать кого-то из отечественных исполнителей.

«На английском я знаю много крутых песен, где можно показать свой голос. Одна из них — Smells Like Teen Spirit. Но от неё пришлось отказаться. Из российских решил взять интересную, оригинальную песню, но не такую, которую много раз все перепевали. Остановил выбор на “Прыгну со скалы”», — рассказывает тагильчанин.

Любовь Сергея к музыке началась ещё в юности, в 13 лет. У мальчика были гитара и аккордеон, и он освоил игру на этих инструментах. Начинающий музыкант нередко выступал в своём дворе на Вагонке, развлекал соседей, которым нравилось живое исполнение. Учился в 20-й школе, гимназии № 86 и школе № 70. Затем поступил в профессиональное училище № 14. Сергей основал в Нижнем Тагиле свою первую рок-группу под названием «Железная дорога», а затем ещё одну — «Сезон охоты». С этой группой он выпустил один альбом и несколько клипов. После армии тагильчанин пару лет успел поработать на УВЗ, но затем понял, что его душа лежит к музыке, и начал профессионально заниматься любимым делом.

«На Вагонке меня почти все знали. Исполнял песни на русском и английском. Мне был 21 год, тогда целое лето выступал в одном заведении. Меня заметили и пригласили в продюсерский центр в Москву», — вспоминает Сергей.

После переезда в столицу он какое-то время работал арт-директором в Подмосковье. Эта сфера ему нравилась, но хотелось больше творчества. Поэтому Сергей вернулся к исполнению каверов на песни, выступал на улице и различных городских площадках.

Сегодня мужчина полон творческих планов, есть задумка создать новую рок-группу. Сергей хочет, чтобы в команде было максимум четыре музыканта (барабанщик, басист, клавишник), сам он будет петь и играть на гитаре. Кроме того, тагильчанин думает над созданием ещё одного проекта, где планирует играть более лёгкую и позитивную музыку, во многом альтернативную тому, что он делал прежде.