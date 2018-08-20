Полиция задержала лжеэлектриков, которые навязывали жителям Нижнего Тагила замену электросчётчиков

В Нижнем Тагиле полиция задержала лжеэлектриков. На прошлой неделе в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по квартирам ходят люди и предлагают жильцам заменить электросчётчики по завышенным ценам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали группу лжеэлектриков и доставили в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», жертвами злоумышленников уже стали как минимум два человека, согласившихся установить новые приборы учёта электроэнергии.

«Однако предъявить им обвинения правоохранители не смогли. В действиях фиктивных энергетиков нет состава преступления — люди покупают счётчики по доброй воле, а это значит, что вернуть свои деньги обратно они теперь не смогут», ― говорят в компании.

В «Облкоммунэнерго» уточняют, что в последнее время участились жалобы на действия лжеэлектриков от жителей микрорайона Голый Камень. Потребителей вынуждают менять счётчики за восемь тысяч рублей, угрожая штрафами за отказ.