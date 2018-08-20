Полиция задержала лжеэлектриков, которые навязывали жителям Нижнего Тагила замену электросчётчиков

В Нижнем Тагиле полиция задержала лжеэлектриков. На прошлой неделе в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по квартирам ходят люди и предлагают жильцам заменить электросчётчики по завышенным ценам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали группу лжеэлектриков и доставили в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», жертвами злоумышленников уже стали как минимум два человека, согласившихся установить новые приборы учёта электроэнергии.
«Однако предъявить им обвинения правоохранители не смогли. В действиях фиктивных энергетиков нет состава преступления — люди покупают счётчики по доброй воле, а это значит, что вернуть свои деньги обратно они теперь не смогут», ― говорят в компании.
В «Облкоммунэнерго» уточняют, что в последнее время участились жалобы на действия лжеэлектриков от жителей микрорайона Голый Камень. Потребителей вынуждают менять счётчики за восемь тысяч рублей, угрожая штрафами за отказ.
«Основанием для замены может являться только соответствующее предписание сетевой организации — мы таковых не выдавали. Обычно это происходит, когда прибор неисправен или истёк срок годности», — уточняют в «Облкоммунэнерго».