Полиция Нижнего Тагила задержала кладбищенского вора   

Вчера полицией Нижнего Тагила был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления неработающий 50-летний житель поселка Черноисточинск, который подозревается в краже металлических изделий с кладбища посёлка Уралец. По версии следствия, в середине августа мужчина украл и сдал в пункт приёма металлический столик и лавочку. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 4800 рублей.

«В ходе оперативно-розыскных действий появилась информация, что злоумышленник может проживать у знакомых в посёлке Висимо-Уткинск. Незамедлительно туда выехали сыщики управления полиции, где и задержали подозреваемого. В отделе полиции он дал явку с повинной в совершённой краже», — пояснили в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Полицией проверяются пункты сдачи лома металла на предмет соблюдения законодательства РФ. Раскрытие данных преступлений находится на личном контроле у начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.