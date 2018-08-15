Полиция Нижнего Тагила разыскивает трёх девушек, подозреваемых в краже банковской карты (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает трёх девушек, подозреваемых в краже банковской карты. В середине июня в правоохранительные органы обратился 25-летний тагильчанин, заявив о пропаже карты. Мужчина пояснил, что забыл на остановочном комплексе «Школа № 90» планшет, в котором находилась банковская кредитная карточка. На следующий день молодой человек зашёл на личную страницу интернет-банка и выяснил, что за вечер с его счёта было снято 15 тысяч рублей.

«В ходе начавшегося разбирательства сыщики уголовного розыска установили магазины, в которых производились расчёты “кредиткой”, а также изъяли записи с расположенных в торговых точках камер видеонаблюдения. В результате у оперативников появились ориентировки на трёх подозреваемых в совершении хищений с банковской карты», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием принадлежащей другому лицу платёжной карты».

Всех, кто опознал на снимках женщин или располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам: +7 (999) 368-06-29, +7 (3435) 97-64-02 или по линии «02».