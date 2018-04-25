Полиция Нижнего Тагила объявила в федеральный розыск мужчину, ограбившего квартиру сожительницы

Полицией Нижнего Тагила разыскивается 36-летний уроженец Башкортостана Эдуард Арасланов, подозреваемый в совершении угона автомобиля и ограблении квартиры своей сожительницы. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», 9 апреля в отдел полиции № 17 обратилась тагильчанка, заявившая о краже имущества из её квартиры по улице Калинина на сумму более 60 тысяч рублей. Арасланов попал под подозрения сыщиков, так как являлся сожителем потерпевшей и после ограбления его местонахождение неизвестно. В полиции уточняют, что в январе 2018 года Арасланов стал фигурантом уголовного дела об угоне автомобиля. Мужчина дал признательные показания, и с него была взята подписка о невыезде, которую подозреваемый нарушил. Всех, кто знает о местонахождении Эдуарда Арасланова, просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435)97-60-02, 8(3435)97-62-03.