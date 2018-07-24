Под Нижним Тагилом всю ночь в лесу искали 10-летнего мальчика

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о пропаже 10-летнего мальчика в районе села Петрокаменского под Нижним Тагилом. По информации родственников, ребёнок пошёл в лес собирать ягоды и заблудился. Родители ребёнка сначала попытались своими силами найти сына, но после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы и добровольные поисковые отряды. Школьник был обнаружен живым около шести утра в пяти километрах от места пропажи. По словам руководителя поискового отряда «Прорыв», мальчик вышел в другую деревню, покружил там и зашёл обратно в лес. В настоящее время ему оказывается медицинская и психологическая помощь.