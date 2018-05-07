Под Нижним Тагилом в огне погибли три человека

В ночь на 6 мая в селе Мурзинка под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погибли три человека. По информации отдела надзорной деятельности, около 6:30 поступило сообщение о возгорании на улице Новой. Для тушения огня были задействованы две единицы спецтехники и семь человек личного состава. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела трёх пострадавших: 73-летней хозяйки дома, её 55-летнего сына и 25-летней девушки, невестки её внука.

«Свидетели происшедшего рассказали, что 5 мая у погибшего мужчины был юбилей, - уточнили в МЧС. - Отмечали весь день – пили крепкое пиво, курили в комнате. Вечером от сигареты загорелся матрац, его залили водой и вынесли в сени. Когда гости разошлись и разъехались по домам, легли спать. Примерно в 5 часов жена погибшего обнаружила пожар в сенях дома и кинулась будить всю семью. Но спастись удалось только ей и сыну – они выбрались через окна».

В настоящее время причины пожара устанавливают следователи. СК по Пригородному району инициировала доследственную проверку.