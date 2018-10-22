Под Нижним Тагилом от удара током погиб электромонтёр

Сегодня утром под Нижним Тагилом во время плановых работ погиб электромонтёр ОАО «МРСК-Урала». Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, на первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка». В результате инцидента была обесточена подстанция «Светлая», от которой запитан ряд объектов «Уралвагонзавода».

«В настоящее время энергетики филиала “Свердловэнерго” ведут оперативные восстановительные работы. На месте работает комиссия. Обстоятельства инцидента выясняются», — пояснили в пресс-службе «МРСК-Урала».

В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что на место происшествия организован выезд следователя СКР для проведения необходимых проверочных мероприятий. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.