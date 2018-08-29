Под Нижним Тагилом найдено тело пропавшей 10 дней назад пенсионерки

Накануне в посёлке Черноисточинск было обнаружено тело 89-летней местной жительницы, которая пропала 10 дней назад. Как рассказали ИА «Все новости» в следственном отделе по Пригородному району областного СКР, тело находилось под плотиной в реке Чёрной, у коллективного сада № 10. В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Судмедэкспертами устанавливается точная причина смерти.

19 августа с заявлением о пропаже пенсионерки обратились родственники, после чего полиция и волонтёры начали поиски.