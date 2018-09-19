Под Екатеринбургом «шестёрка» протаранила «четырнадцатую»

19.09.2018 10:02
В ночь на 19 сентября на Берёзовском тракте столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2106, со ссылкой на очевидцев аварии пишет E1.ru.
Оба автомобиля двигались в сторону Берёзовского. Водитель ВАЗ-2114 поворачивал на заправку, притормозил перед ней, а в это время сзади влетела «шестёрка», которая ехала на большой скорости. Обе машины серьёзно повреждены.
«У "четырнадцатой" зад в салон зашёл, а у "шестёрки" — перед», — рассказал свидетель аварии Артур.
В момент столкновения на заднем сиденье ВАЗ-2114 сидела пассажирка, которая получила тяжёлые травмы. С подозрением на перелом позвоночника её увезли в 23-ю больницу.
Фото:
ИА «Ночные новости»