Патриарх Кирилл предложил запретить микрокредиты и создать «банк для бедных»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой создать «банк для бедных», чтобы избавить население от «кабалы» микрозаймов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам патриарха, такие банки существуют в Индии. При этом он не уточнил, кто создаст такой банк в России.

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать своё дело. И вот нашёлся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей», – заявил Кирилл.

Вероятно, патриарх Кирилл говорил о практике «социальных» микрокредитов, которые в Индии начал выдавать банкир Мухаммед Юнус. Он предлагал крестьянам займы на сумму около $100 под 3%, чтобы те могли открыть или расширить свой бизнес.

Также глава РПЦ предложил запретить выдачу микрокредитов, которые, по его словам, нередко выдаются страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.

«Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своём проявлении», – заявил он.

Тех, кто зарабатывает выдачей микрокредитов, патриарх назвал «мироедами», которые «своей жадностью подрывают идею общественной справедливости».

Ранее 26 января патриарх заявил, что никто в РПЦ не собирается вмешиваться в государственную политику.

«Уверяю вас, что у меня и моих собратьев нет желания вторгаться в государственные дела», – заявил он.

До этого в РПЦ сообщили, что собираются выразить свою официальную позицию к современному искусству и культуре. Церковь также готовила документы по вопросам экономики и образования.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости