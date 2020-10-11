Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов встретился с поклонниками в «АртРезиденции» под Нижним Тагилом

В субботу, 10 октября, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов встретился с творческими уральцами на круглом столе в посёлке Черноисточинск, в «АртРезиденции», расположенной на месте старого демидовского завода.

Почти два часа музыкант отвечал на вопросы из зала. Спрашивали обо всём: об уральской музыке, творческой депрессии, вере в Бога, политике. Иногда слушатели вступали в дискуссию со спикером, но это происходило редко, потому что слушать честные ответы Самойлова на неудобные вопросы было интересно.

«В политике много говна, так же как и в журналистике. Чего уж скрывать…» — эта фраза вызвала смех и аплодисменты зала.

На встречу приехало много начинающих музыкантов, желающих узнать, как добиться успеха. Шестнадцатилетний Артём Киверин стал сочинять музыку, вдохновившись песнями «Агаты Кристи». Парень слушает уральскую рок-группу с пяти лет, поэтому приехал в Черноисточинск из Екатеринбурга.

«Вадим Рудольфович рассказал нам про свой путь, про то, как он становился звездой. Я тоже мечтаю стать в будущем звездой. Собственно, узнать его опыт, послушать его советы было полезно», — говорит Артём.

Но не все слушатели остались в восторге от общения с экс-звездой. По мнению 39-летнего Андрея, хорошая и качественная музыка не гарантирует, что сам артист окажется интересным человеком.

«Как будто пообщался с типичным “жителем” “Одноклассников”. Чувак говорит какую-то ересь про науку, которой нужно прислушаться к религии. Живёт вообще в совершенно другом информационном поле. Хотя “Агату Кристи” я люблю по-прежнему», — говорит Андрей.

Ради встречи с рокером в посёлок под Нижним Тагилом приехали 130 человек. Организаторы считают, что формат дискуссии с известными людьми будет востребован и даже расстояние не станет помехой для тех, кто хочет общаться.

«Интерес аудитории мы видим очень большой. Есть смысл продолжать в том же духе. Главное, чтобы все наши звёзды относились к аудитории без пафоса, по-доброму. Это, конечно, зависит от приглашённого гостя, но Вадим продемонстрировал такую открытость, что хочется продолжать проводить такие дискуссии», — заявила руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.