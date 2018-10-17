Опубликована фотография подозреваемого в теракте в Керчи

Паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото подозреваемого в совершении теракта в керченском колледже.

«Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Если вы увидите его на улице - уходите сейчас же и звоните в полицию», - отмечается в комментарии к фото.

Напомним, ранее в Керчи неизвестный попытался захватить заложников в колледже. После неудачной попытки захвата преступник открыл стрельбу, а позже активировал взрывное устройство. Известно как минимум о 10 погибших, количество пострадавших по последним данным составляет 70 человек. Национальный антитеррористический комитет подтвердил РБК, что в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

Местное телевидение опубликовало интервью с директором колледжа Ольгой Гребенниковой, по счастливой случайности не оказавшейся в учебном заведении в момент ЧП.