Опубликован список погибших при массовом убийстве в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Отмечается, что из 20 погибших 15 человек — студенты (из них несовершеннолетних — 6 человек), взрослых — 5 человек.

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения.

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения.

Утенка Людмила Александровна 1953 года рождения.

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения.

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения.

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения.

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения.

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения.

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения.

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения.

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения.

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения.

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения.

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения.

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения.

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения.

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения.

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Двадцатым погибшим считается покончивший с собой 18-летний Владислав Росляков, устроивший массовое убийство. Он начал стрельбу, а также привёл в действие самодельное взрывное устройство.