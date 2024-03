«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров», в том числе в номинации «Лучший фильм» 

Стали известны победители премии «Оскар», которая прошла в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе. Картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (16+) получила сразу семь наград Американской киноакадемии, в том числе в номинации «Лучший фильм».

Также «Оппенгеймер» отмечен за лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж, мужские роли первого и второго плана, оригинальный саундтрек.

«Оскар» за лучшую мужскую роль забрал Киллиан Мёрфи. Лучшим актёром второго плана стал Роберт Дауни-младший. Трёхчасовая картина рассказывает об истории создания ядерного оружия и жизни руководителя этого проекта Роберта Оппенгеймера. Музыку к фильму написал шведский композитор Людвиг Горанссон.

У «Барби» (16+) режиссёра Греты Гервиг всего одна награда — за лучшую песню. Композицию What Was I Made for исполнила Билли Айлиш. Это уже вторая статуэтка певицы, первую она получила за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (12+).

Картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (18+) завоевала четыре статуэтки. Эмма Стоун получила награду за лучшую женскую роль. Это второй «Оскар» актрисы, первый она получила за мюзикл «Ла-Да-Ленд» (16+). Также фильм Лантимоса удостоен наград в номинациях за «Лучший грим и причёски» и «Лучшие костюмы», над ними работала художница по костюмам Холли Уоддингтон. Яркая одежда и сложный грим стали визитной карточкой картины. Четвёртую статуэтку «Бедные и несчастные» получили за лучшую работу художника-постановщика.

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф в фильме «Оставленные» (18+). Рождественская трагикомедия рассказывает про трёх одиноких людей: старшеклассника из школы-интерната, его учителя истории и буфетчицу-афроамериканку. Это первая номинация Давайн Джой Рэндольф и первая победа на «Оскаре».

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила драма «Анатомия падения» (18+). Картина рассказывает о судебном процессе, который раскрывает трудности человеческих взаимоотношений. «Оскара» за лучший адаптированный сценарий отдали «Американскому чтиву» (18+). Фильм повествует о писателе, который пытается высмеивать расовые стереотипы.

Лучший зарубежный фильм 2024 года, по мнению критиков, — «Зона интересов» (16+). Картина британского режиссёра Джонатана Глейзера рассказывает о повседневной жизни семьи коменданта концентрационного лагеря Освенцим. Она также получила награду за лучший звук.

«Мальчик и птица» (12+) Хаяо Миядхаки признан лучшим анимационным фильмом. Последняя картина японского аниматора принесла ему третий «Оскар», на вручении автора не было. Среди короткометражных анимационных фильмов победила работа «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (16+). В числе сценаристов — Шон Леннон, сын музыкантов Джона Леннона и Йоко Оно.

Лучшим документальным фильмом была признана картина «20 дней в Мариуполе» (18+). Фильм уже был удостоен и других кинопремий. «Оскара» за лучшие визуальные эффекты отдали картине «Годзилла: Минус один» (18+). Лучшим короткометражным документальным фильмом назвали картину «Последняя ремонтная мастерская» (16+) — это история об американской мастерской, которая бесплатно предоставляет ученикам музыкальные инструменты для занятий.