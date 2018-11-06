Один из компьютеров управления российским сегментом МКС вышел из строя

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трёх компьютеров управления, со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией пишет «Интерфакс».

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трёх компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удаётся», — сказал собеседник агентства.

Два других компьютера, управляющих российским сегментом МКС, работают штатно, добавил он.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, а затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.