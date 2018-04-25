Новый вид кибермошенничества по номеру СНИЛС добрался до Нижнего Тагила

До Нижнего Тагила добрался новый вид кибермошенничества с использованием страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). В различных мессенджерах, установленных в телефоне, от имени Пенсионного фонда или Миграционной службы тагильчанам приходят сообщения: «По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере 32.638 руб. Подробности на сайте…» Сумма варьируется, как и название сайта.

«Днём получила в Viber системное уведомление от Пенсионного фонда с восклицательным знаком, с красным гербом РФ, всё кажется таким официальным и важным, что сразу хочется поверить во всё происходящее, — рассказала тагильчанка Ева Миронова. — Пишут, что нашли какие-то страховые взносы аж на 32 тысячи рублей. Для получения предлагают пройти по какому-то сайту. Решила перепроверить в интернете, что про это пишут. Мошенники. И тут они, сволочи!»

При переходе на обозначенные в сообщениях сайты включается переадресация на ресурсы с совершенно иными названиями. Там много «официальной информации» о законах, которые якобы позволяют вернуть положенные деньги. Чуть ниже — форма, где просят ввести свои Ф. И. О. и ряд других личных данных. Далее оператор предлагает внести небольшую сумму денег «для доступа к базам компенсаций».

«За один шаг до кажущегося получения большой суммы денег многим не жалко отдать 200–300 рублей, а на нашей памяти эта сумма достигала и тысячи. Это, конечно же, мошенничество. Предупреждаем всех тагильчан: будьте бдительны, — заявила АН “Между строк” главный специалист-эксперт управления Пенсионного фонда России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе Есения Сальникова. — Очевидно, что базы с личными данными — телефонами, номерами СНИЛС — покупаются и продаются на чёрном рынке, этот вид мошенничества обрёл всероссийский масштаб, и единственный способ не попасть в эту ловушку — не переходить по незнакомым ссылкам и не оплачивать сомнительные услуги. И ещё следует знать, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не делают рассылки через мессенджеры».

В соцсетях пострадавшие уже рассказывают, что в большинстве случаев переводом в 250–300 рублей дело не ограничивается. Мошенники просят заплатить то за «проверку личных данных», то за «создание шифрованного ключа безопасности», «налоговый вычет» и так далее. Некоторые пострадавшие признаются, что в «состоянии помутнения» отдали до пяти тысяч рублей, естественно, ничего не получив взамен.