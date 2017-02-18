Прокуратура проверит качество отлова бездомных животных в Нижнем Тагиле

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил подчинённым проверить законность осуществления деятельности по отлову бездомных животных на территории региона, в том числе и в Нижнем Тагиле. Сотрудники ведомства проанализируют эффективность использования денежных средств областного бюджета, организацию муниципалитетами контроля за подрядчиками, а также наличие в общем доступе сведений об отловленных собаках и кошках и пунктах их временного размещения.

«Прокуроры проверят органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения (предприятия), выполняющие функции муниципальных заказчиков при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак, аренду и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировку, учёт, пристройство, временное содержание, эвтаназию отловленных безнадзорных собак, утилизацию их трупов. Кроме того, проверке будут подвергнуты и сами хозяйствующие субъекты, осуществляющие вышеназванные виды деятельности, на предмет их соответствия ветеринарно-санитарным правилам, требованиям порядка отлова и содержания безнадзорных собак», – отметили в ведомстве.

В это же время сотрудники областной прокуратуры займутся проверкой деятельности Департамента ветеринарии региона, на котором лежит ответственность за регулирование численности безнадзорных собак в Свердловской области. Подведение итогов проверки запланировано на апрель.

В Нижнем Тагиле ситуация с бродячими собаками считается критической. Несколько дней назад следственный отдел по Тагилстроевскому району организовал проверку по обращениям горожан, в ходе которой выясняется, «на ком лежит ответственность за организацию своевременного отлова бездомных животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности». Депутаты Нижнетагильской гордумы и чиновники решили объединиться и создать специальную рабочую группу для поиска решения этой проблемы.

Агентство новостей «Между строк»