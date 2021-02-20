Нижний Тагил вошёл в список городов, где планируется реализовать программу всероссийской реновации 

В Свердловской области определили три крупные агломерации, на территории которых в первую очередь реализуют механизм комплексного развития территории (КРТ). В этот список вошли Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, крупные города региона, в том числе и Нижний Тагил, уже подготовили 11 площадок, где могут снести все дома по программе реновации.

«В марте уже будет принят первый закон о развитии КРТ — это стартовый шаг, с которого идёт дальнейшее развитие. Есть федеральный закон, дальше регионы должны принять свои законы, определить площадки и начинать работать. Мы так много говорим о КРТ, потому что это самый большой резерв для развития территорий: нельзя расползаться городу, когда внутри города есть депрессивные и плохо используемые территории. Это напрямую влияет на экономику и на себестоимость. Мы должны в первую очередь эффективно использовать городские территории, которые сейчас плохо используются», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания в Екатеринбурге.

Механизм планируется использовать как под жилое, так и под нежилое строительство. Сейчас власти Свердловской области вместе с застройщиками составляют правила, по которым будут расселять и сносить дома в рамках реновации.

При этом, согласно федеральному закону, выбор территории, которая попадёт в программу КРТ, остаётся за главой города. При этом любая строительная компания может предложить властям свой вариант площадки для реновации. Однако снос будет касаться в основном аварийных домов. Как рассказал Е1.ru глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, сносить неаварийные пятиэтажные и девятиэтажные дома невыгодно.

«В Москве пяти- и девятиэтажки сносят сотнями. В Екатеринбурге всего снесено две или три пятиэтажки. Одна — под строительство “Тихвина”, другая — под “Гринвич”. Потому что рентабельность позволила. Но во всех остальных случаях рентабельность нашего рынка ничтожно мала по сравнению со столичной. Ни о каком сносе неаварийных многоэтажных домов в ближайшие 10 лет речи не идёт», — говорит Трапезников.

Законопроект о едином механизме комплексного развития территорий был одобрен Госдумой и Совфедом. Этот документ предполагает возможность местных властей составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан и обновления среды жизнедеятельности». Механизм КРТ предполагает снос депрессивных кварталов и их застройку новым жильём.

Собственникам полагается денежная компенсация за квартиру: это её рыночная стоимость на день, предшествующий решению о КРТ, а также расходы на переезд и аренду жилья на время переезда. Власти субъектов РФ также могут предусмотреть и возможность получения равноценного жилья. При этом, по мнению депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, важно проработать все детали закона.

«Если людям предоставят компенсацию, за которую они смогут купить такую же квартиру, но на окраине, это вызовет бурю негодования», — считает Сергин.

Согласно новому закону, под снос ради новой застройки можно будет пускать фактически любые многоквартирные дома. Для этого их нужно будет включить в программу комплексного развития территории, а жильцы дома должны будут дать своё согласие на снос. Для проведения собрания по вопросу включения многоквартирного дома в программу КРТ нужно, чтобы на него пришло больше половины жильцов. А непосредственно для решения необходимы две трети голосов всех жильцов, а не только участников собрания. Важно, что будут учитываться голоса как собственников, так и нанимателей квартир: они будут голосовать как представители собственников.