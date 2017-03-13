Нижний Тагил провёл Континентальный кубок по лыжному двоеборью при пустых трибунах. Почему у россиян не получается делать из спорта прибыльное шоу?

С 9 по 12 марта Нижний Тагил впервые принимал Континентальный кубок по лыжному двоеборью. Статусный международный турнир проходит в разных странах Евразии, и, по словам участников и организаторов, тагильский горнолыжный комплекс «Гора Долгая» произвёл достойное впечатление на фоне японского Саппоро, чешской Вислы и других принимающих кубок городов.

Трамплинный комплекс такого уровня и международные соревнования должны быть точкой притяжения не только для жителей провинциального Нижнего Тагила, но и туристов из других городов и регионов. Однако этого не происходит – трибуны Долгой вмещают 2500 человек, но за все четыре дня кубок собрал в общей сложности 600 зрителей. Журналист АН «Между строк» Антон Селиверстов побывал на турнире и попытался разобраться, почему свердловские спортивные функционеры не могут сделать из международных соревнований зрелищное шоу, а болельщики не хотят провести уикэнд на Долгой даже при бесплатном входе.

Я не интересуюсь зимними видами спорта, а о лыжном двоеборье узнал из пресс-релиза областного правительства. Оказалось, что на международных соревнованиях выступят двое тагильчан:

«Всего в соревнованиях примут участие более пятидесяти спортсменов из 11 стран мира. (…) В Сборную России войдут трое свердловчан: екатеринбуржец, воспитанник уктусской школы Самир Мастиев и тагильчане, воспитанники школы «АИСТ» Максим Кипин и Сергей Овтин. (…) Для гостей и зрителей будут работать десять точек горячего питания. (…) Соревнования свердловчане смогут увидеть совершенно бесплатно – вход на объект будет свободным, также как и парковка. Помимо зрелищных соревнований, зрителей ожидает развлекательная программа: выступления артистов и массовые развлечения».

Многообещающий пресс-релиз заинтересовал и натолкнул на мысль о развитой спортивной инфраструктуре в Нижнем Тагиле. В памяти всплыла картинка: стадион «Сантьяго Бернабеу» - арена одного из популярнейших футбольных клубов в мире «Реал Мадрид».

«Сантьягу Бернабеу» - это не просто футбольное поле с трибунами. Это культурно-торговый центр с музеями, магазинами, кафе и ресторанами. Даже не футбольному фанату здесь найдётся, чем заняться. Подобные же условия созданы на многих значимых спортивных объектах: туда едут, чтобы хорошо провести время вместе с семьёй, прогуляться, купить памятные сувениры, перекусить и уже потом посмотреть игру и с массой впечатлений вернуться домой. И трибуны там переполнены. На горе Долгой мне тоже обещали соревнования, некие «массовые развлечения» и точки горячего питания.

Поездку запланировали на 10 марта, когда должна была начаться зачётная стадия соревнований, а значит, должны появиться и зрители – ведь «зрелище» официально стартовало. Однако бесплатная парковка на Долгой пустовала, охранники и волонтёры ленивыми взглядами провожали редких посетителей и работников комплекса, а из обещанных точек горячего питания нашлось только местное кафе. При этом все номера в гостинице были заняты – их зарезервировали для участников спортивных сборных. На вопрос, где поселиться на четыре дня иногороднему болельщику, на ресепшене советовали обратиться в гостиницу на набережной Park inn. От неё до Долгой не меньше трёх километров пути. Каждый день добираться туда и обратно пришлось бы либо на автомобиле, либо на автобусе, который ходит примерно раз в час.

Создалось стойкое ощущение, что на Долгой проходит не международное состязание, а тренировочные сборы перед ними. На трибунах тоже было немноголюдно, всего чуть больше сотни человек из волонтёров, чиновников и самих участников спортивных команд. Соревнования в этот день делились на два периода, между которыми было «окно» в три часа. Чем себя занять это время, я не нашёл: никаких артистов не было, массовых развлечений не наблюдалось и даже шатёр с сувенирами досрочно остановил работу, когда стало ясно, что надеяться на появление покупателей бессмысленно. Будь я простым зрителем, мне бы оставалось разве что вернуться в город – на всё том же «часовом» автобусе, которого явно недостаточно, чтобы справиться с наплывом туристов. А наплыва никто и не ждал.

«Ну а что вы хотели? Пятница, середина рабочего дня. Никого же силком сгонять не будут! Уверен, в субботу люди пойдут», - сказал АН «Между строк» начальник управления спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Дмитрий Язовских.

Язовских признал, что турнир предваряла слабая рекламная компания: тагильчане попросту не знали о проходящем интернациональном турнире. Анонсировался он всего на десяти билбордах, а также на светодиодных экранах и в эфире местного радио. Никакой грандиозной пиар-акции не случилось. Человеку, впервые услышавшему о возможности посетить Континентальный кубок по лыжному двоеборью, трудно понять, что его ждёт на этом событии. В 80-тысячном городе Чайковском Пермского края, также принимающем этап Кубка, зрителей завлекал драйвовый видеоролик, на котором трибуны заполнены до отказа.

Но и это не помогло. На самом деле, соревнования в Чайковском проходили так.

«В первую очередь это спортивное состязание. А в нашем случае, тем более. Нижний Тагил впервые принимал этот турнир, и нам важно было понимать, насколько здесь всё правильно сработает с точки зрения спортсменов. Что касается зрителей, никто никаких планов и задач по их количеству не ставил, – пояснила АН «Между строк» куратора этапа Кубка в Нижнем Тагиле Татьяна Акиткина.

Между тем на Кубке выступал житель Нижнего Тагила – Максим Кипин. За Максима болели родственники, друзья и тренер. По его мнению, устроителям и местным властям следовало бы уделить больше сил на привлечение зрителей.

«Со спортивной точки зрения, у нас всё просто потрясающе, даже лучше, чем в иных европейских городах. В этом плане организация на высшем уровне, – заявил АН «Между строк» Максим. – Но в том, что касается шоу – так его просто нет. Конечно, немного обидно, что земляки в большинстве проигнорировали моё выступление на турнире такого уровня. Думаю, организаторы могли бы получше пиарить предстоящее событие. Уверен, многие просто и не знали, что этот турнир проходит, ещё меньше людей знали, что в нём участвует тагильчанин. В конце концов, можно было бы хотя бы организовать для школьников выезды, в рамках всех этих воспитательных программ».

К тому же, по словам коллег Максима, пустые тагильские трибуны можно объяснить одной из самых неприятных для спортсменов причиной: лыжное двоеборье не пользуется мировой популярностью. Тренеры и участники японской сборной пожаловались, что на этапе Кубка в Саппоро зрителей было ещё меньше, чем в Нижнем Тагиле. Кипин настаивает, что главная проблема не в этом.

«Да, в России больше популярен биатлон. Но и в других странах он популярен, а людей всё равно больше приходит. А если бы лыжное двоеборье было неинтересным видом спорта, в Германии, Австрии и Норвегии люди бы не платили за то, чтобы попасть на трибуны. И там трибуны заполнены. А у нас такого нет. Видимо, мы под шоу не заточены и никакой культуры боления в России нет», - говорит Максим Кипин.

Во многих странах мира уже давно научились делать шоу из спортивных состязаний. В Северной Америке НХЛ, НБА и бейсбол собирают миллионы зрителей, а прибыль от продажи телеправ, атрибутики, хот-догов и пива превышает доходы от билетов. В Европе рекорды популярности бьёт футбол, но и другие олимпийские виды спорта стремятся скопировать успешную бизнес-модель.

«Так вышло, что в России государство поддерживает любой профессиональный спорт, который может обернуться олимпийской медалью – и не важно, если этот спорт категорически непопулярен, если между Олимпиадами он забыт абсолютно всеми, – пишет популярный российский спортивный журналист Юрий Дудь. – Государство считает: если не будет медалей – простые люди не будут заниматься спортом, население будет становиться слабее, а жизнь – хуже. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, но про такое правильно говорить: спорт – это политика. Так вышло, что в Штатах деньги есть только в том спорте, который интересен широкой публике и питает коммерческий потенциал. Шон Уайт делает самые невероятные трюки с прикрученным к ногам сноубордом, служит ролевой моделью миллионов подростков по всему миру и поэтому к Олимпиаде может готовиться на личном трамплине, построенном только для него в Австралии (да, только для него и да, в Австралии). Мэтью Антуан гоняет на санках в очень сложном и очень незрелищном спорте, не знаком никому за пределами своего университета и поэтому собирает деньги на тренировки где придётся. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, но про такое правильно говорить: спорт – это бизнес».

Ещё одна точка зрения: пусть спортсмены показывают класс, тогда и болельщик пойдёт. Тагильчанин Максим Кипин занял 37 место.

«Это важно для профессиональных болельщиков, которые интересуются самим спортом, занимаются им, - говорит тренер Максима Александр Белобородов. – А чтобы поболеть за парня с соседнего двора, в спорте даже разбираться не надо. У нас для этого людей приходится сгонять, народ почему-то забыл, как это – поддерживать своих. Существует только горстка людей, которым не всё равно. В той же Норвегии или Финляндии ситуация совершенно иная».

Вот так болеют на лыжных гонках в финляндском Лахти, население – 100 тысяч человек.

А в Нижнем Тагиле с его 360-тысячным населением максимум 600 человек захотели посвятить хотя бы один день уикэнда бесплатному просмотру за состязанием спортсменов международного уровня.

Трудно не понимать тех, кто проигнорировал это событие. Лично я, не имевший на выходные никаких конкретных планов, но представляющий уровень организации подобных мероприятий в Нижнем Тагиле, предпочёл бы провести время в баре, кинотеатре или даже просто дома. Чиновники часто заявляют о важности туристического потенциала, но раз за разом проваливают выданные им шансы. Континентальный кубок по лыжному двоеборью – лишь один пример. Наиболее бросающийся в глаза – «Тагильская лагуна». Набережная стоимостью 500 миллионов рублей, по словам мэра Сергея Носова, должна была повысить привлекательность города. Но кроме привлекательности она ничего не принесла. Сейчас «Лагуна» - это игровая и пешеходная зона с одной гостиницей и одним баром. Там нельзя вести торговлю, нельзя взять в аренду велосипед или сегвей. А именно в подобном и заключается весь смысл туристического потенциала – в возможности заработать на туристах. Да и чем «Лагуна» может привлечь, кроме весьма спорного «красивого» вида и баскетбольных площадок со слабым освещением – там нельзя даже уличным музыкантам или танцорам собираться, поскольку подключение электрооборудования при реконструкции забыли предусмотреть.

Выходит, что тагильским чиновникам ещё многому придётся научиться, чтобы сделать город по-настоящему привлекательным для туристов, да и горожан. И факт проведения турнира «на бумаге» - это ещё не повод для гордого отчёта в высшие инстанции. А бесплатный вход, как показала практика – не лучший способ привлечения зрителей. Мобилизовать СМИ для рекламы, придумать качественную развлекательную программу, возможно, привезти «звезду» и привлечь предпринимателей с горячим питанием и сувенирами – вот очевидный рецепт успеха, которым пользуются во всём мире для заполнения трибун. Впрочем, мне-то со стороны легко советы давать.

Текст: Антон Селиверстов