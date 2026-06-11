Несколько российских лабораторий признали годным для использования в автомобильных двигателях хлопковое масло, на котором в Средне Азии готовят плов

Несколько российских испытательных лабораторий признали отвечающим всем необходимым требованиям, предъявляемым к смазкам для двигателей внутреннего сгорания, пищевое хлопковое масло, на котором в Средней Азии готовят плов, пишут «Известия».

Такие данные были получены в результате совместного эксперимента, проведённого изданием и Национальным автомобильным союзом (НАС). В несколько лабораторий были направлены образцы для проведения испытаний. Но вместо настоящего моторного масла было отослано приобретённое на одном из продовольственных рынков Москвы пищевое хлопковое масло, предназначенное в том числе для приготовления плова. В испытываемые образцы добавили по 20 миллилитров дизельного топлива и «отработки».

Издание отмечает, что такие организации выдают заключения без проведения необходимых исследований, а некоторые оформляют протоколы испытания, даже не получив для проверки контрольные образцы.

Перед лабораториями была поставлена задача проверить это масло на соответствие требованиям Техрегламента ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и выдать соответствующие протоколы испытаний. Эти документы необходимы для дальнейшего оформления деклараций соответствия на масло и последующего вывода его на рынок.

При этом в ряд лабораторий НАС даже не передавал сами образцы, а направил лишь скачанные из интернета спецификации на моторное масло. Однако это не помешало «испытателям» согласиться на проведение «тестов» и оформление протоколов «испытаний». Стоимость таких «испытаний» составила от 6 до 24 тысяч рублей.

Согласно протоколам испытаний, некоторые лаборатории указали в документах, что «представленные на испытания образцы соответствуют требованиям Техрегламента. Полученные протоколы испытаний дают основания для регистрации декларации в системе Росаккредитации.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, в реальной жизни производители и импортёры поддельных смазочных материалов вряд ли будут использовать хлопковое или другое растительное масло, но использование в качестве сырья очищенной «отработки» не редкость. Кроме того, в ход идут любые другие отслужившие свой срок масла — от трансформаторных до тепловозных. Они очищаются от механических примесей, в них в лучшем случае добавляются какие-то присадки, а полученная жижа разливается в канистры и отправляется в розничную продажу.