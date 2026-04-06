Не хотел работать, хотел опять в тюрьму. В Нижнем Тагиле мужчина, сбежавший из исправцентра, взял игрушечный пистолет, ограбил женщину и отправился в колонию на семь лет

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении уже осуждённого мужчины, который обвинялся в разбое с применением фальшивого пистолета.

Как установил суд, в январе прошлого года подсудимый, находясь в квартире потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, совершил на неё нападение с предметом, похожим на пистолет. Ударив её по лицу и угрожая фальшивым оружием, он похитил золотую цепочку стоимостью более 80 тысяч рублей и скрылся.

Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что цепочка была передана добровольно в счёт долга третьему лицу, которое было свидетелем событий. Изначально свидетель подтвердил факт угроз и применения насилия, но в суде от своих показаний отказался. Несмотря на это, суд учёл лишь первоначальные показания, которые подтверждались и другими доказательствами. Кроме того, спутница подсудимого, которая также являлась свидетелем инцидента, дала изобличающие показания.

Отметим, что на момент судебного разбирательства мужчина уже находился в исправительной колонии. Как сообщили АН «Между строк» в Дзержинском районном суде, ранее, в 2017, году он был осуждён Чкаловским районным судом Екатеринбурга за подобное преступление — по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). В 2023 году неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена ему на принудительные работы в исправительном центре, однако от отбывания этого наказания мужчина уклонился и скрылся.

«Впоследствии, в результате розыскных мероприятий, его местонахождение было установлено. А установлено оно было таким образом, что он уже был задержан по подозрению в совершении нового преступления, то есть по нашему уголовному делу. Пока данное преступление расследовалось, другой суд заменил ему неотбытое наказание в виде принудительных работ обратно на лишение свободы», — сообщили АН «Между строк» в суде.

На основании совокупности доказательств Дзержинский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. По совокупности приговоров мужчина получил 7 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.