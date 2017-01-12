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12 Янв 2017 17:12 | Метки: Новости

Навальный потребовал взыскать 3 миллиона рублей с судьи по делу «Кировлеса»

Оппозиционер Алексей Навальный подал заявление в Федеральное казначейство с требованием взыскать с судьи по делу «Кировлеса» Сергея Блинова штраф, ранее выплаченный ему по решению Европейского суда по правам человека. Об этом политик рассказал в своём блоге. 

ЕСПЧ постановил выплатить Навальному штраф 3,4 млн рублей. Он получил эти деньги в ноябре 2016 года, после того как Верховный суд согласился с решением Европейского суда.

«Грубо говоря, с каждого гражданина РФ содрали 2 копейки, чтобы заплатить за неправосудное решение судьи Блинова. 2 копейки это немного, но, согласитесь, всё равно как-то несправедливо. Если за каждое решение каждого плохого судьи платить 2 копейки, то останешься без штанов», – пояснил оппозиционер.

Ранее Навальный публично объявил, что подаст на судью Блинова заявление в Следственный комитет из-за обвинительного приговора по делу «Кировлеса». Основанием для заявления станет вынесение заведомо неправосудного приговора.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека объявил о нарушениях, допущенных в деле Навального и Офицерова. По данным суда, они были осуждены за деяния, которые невозможно отличить от предпринимательской деятельности. ЕСПЧ обязал выплатить фигурантам дела компенсацию 80 тысяч евро.

В ноябре Верховный суд РФ отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, тем самым отменив приговор 2013 года о виновности Навального и предпринимателя Петра Офицерова в особо крупном хищении. 

Агентство новостей «Между строк»

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