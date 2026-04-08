Начальник отдела МФЦ в Ирбите зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 

Начальник отдела Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) в Ирбите Илья Анацкий зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172.

Илье Анацкому 41 год, в 2017 году он окончил бакалавриат «Уральского государственного экономического университета».

Ранее на праймериз ЕР по выборам в Государственную думу IX созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался самозанятый Павел Половинкин.

Первым о своём намерении участвовать в предварительном голосовании по этому округу заявил депутат городской думы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников.