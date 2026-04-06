На Вагонке бывшее здание телефонной станции переоборудуют в торгово-развлекательной комплекс с бассейнами, саунами и зонами отдыха на крыше 

Дизайнер интерьеров из Екатеринбурга Вячеслав Василевский приступил к работе сразу над несколькими объектами в Нижнем Тагиле. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Специалист разрабатывает дизайн-проект торгово-развлекательного комплекса (ТРК), который разместится в пятиэтажном здании на Вагонке, на улице Максарева, 10, где раньше располагалась автономная телефонная станция (АТС-31), а также проект реконструкции части площадей Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина.

По словам дизайнера, в ТРК в бывшем здании АТС будет задействована даже кровля. На крыше планируется обустроить террасу с шезлонгами, бассейнами и зонами отдыха, разместить купольные сауны и несколько круглогодичных бунгало. На нижних этажах появятся кафе-бар с лаунж-зонами, гостиничные номера, спортивные и тренажёрные залы.

«Этот проект уникальный для города и пока единственный в своём роде, это будет целая развлекательная и досуговая экосистема. Сейчас я провожу замеры здания, где ведутся демонтажные работы», — рассказывает Вячеслав Василевский.

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им. В. В. Тетюхина на нескольких этажах планируется разместить два бассейна, тренажёрные и фитнес-залы, современные комплексы реабилитации, зоны для массажа и спа-процедур.

Редакция АН «Между строк» связалась с дизайнером, чтобы уточнить детали проектов. Однако Вячеслав сообщил, что заказчики пока не хотят делиться более подробной информацией.

АТС-31 с 1990 года служила для абонентов домашних телефонов в Нижнем Тагиле. В 2021 году здание впервые выставили на продажу за 40 млн рублей, а месячную аренду пятиэтажки оценили в 250 тысяч рублей.

проект оформления фасада здания от 2024 года

В настоящее время в здании находятся два продуктовых магазина и кофейня.