На трассе Нижний Тагил — Екатеринбург Mercedes врезался в Land Cruiser (ВИДЕО)

Сегодня утром на 326-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил в районе Верхней Пышмы произошло ДТП с участием Mercedes-Benz CLA 200 и Toyota Land Cruiser 100. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Верхней Пышмы, в 7:40 Mercedes-Benz под управлением 31-летнего жителя Нижнего Тагила наехал на кромку среза верхнего слоя асфальта, после чего автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся по средней полосе автомобилем Toyota. От удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

«В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, в госпитализации не нуждаются, отпущены домой. Автомобилям причинены значительные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка», — пояснили в ГИБДД.