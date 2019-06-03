На ЕВРАЗ НТМК выбрали лучших работников в восьми профессиях

На ЕВРАЗ НТМК завершились конкурсы профмастерства, участие в которых приняли 190 сотрудников. Впервые в этом году возрастной ценз конкурса был расширен и в нём смогли принять участие не только молодые сотрудники, но и более опытные: призёров определили в двух категориях — до 28 лет и от 29 до 45 лет.

Всего было 8 номинаций. По традиции участники сначала ответили на теоретические тестовые вопросы, а потом показали свои знания в беседе с жюри. Затем участники продемонстрировали мастерство на практике, для каждой профессии было своё задание.

«Сварщики делали стыковое и тавровое соединение пластин и труб. Машинисты кранов провозили на время колесо весом 500 кг по лабиринту, а затем устанавливали его на металлическую стойку. Разливщики стали брали пробы для химического анализа металла. Водители грузовых автомобилей и автобусов выполняли змейку передним и задним ходом, параллельную и заднюю парковку. Слесари-ремонтники измеряли цилиндрические заготовки, разбирали и собирали редуктор. Электромонтёры делали шкаф управления и схему освещения. Токари обрабатывали оси для конвертерного цеха на станках. Вальцовщики смещали привалковую арматуру и выставляли между ними размеры в клети», — рассказали в пресс-службе компании.

Лучшим токарем до 28 лет стал представитель цеха ремонта металлургического оборудования № 3 Александр Абдулкин. Его коллега Николай Васев победил среди работников от 29 до 45 лет. Первое место среди разливщиков стали конвертерного цеха получили 27-летний Павел Ширшов и 30-летний Алексей Немытов. Победителями среди машинистов кранов в первой категории стал сотрудник крупносортного цеха Александр Желябин, во второй — его коллега по цеху Лариса Пауль. Лучшим электромонтёром стал 25-летний сотрудник крупносортного цеха Андрей Репьёв и 35-летний Евгений Полубоярский из дирекции информационных технологий.

Лучший результат в профессии слесарь-ремонтник показали работник цеха прокатки широкополочных балок Никита Соловьёв и сотрудник углеподготовительного цеха Илья Струин. Первое место среди сварщиков завоевали 26-летний сотрудник доменного цеха Александр Ложков и 31-летний Евгений Варфоломеев из цеха ремонта металлургического оборудования № 3. Лучшими среди вальцовщиков стали 25-летний сотрудник рельсобалочного цеха Алексей Костин и 29-летний Иван Вельш из крупносортного цеха. Лучшим водителем грузового автомобиля стал Максим Мусин, а автобуса — Роман Кукушкин.

Все призёры конкурса «Лучший рабочий по профессии» получают денежную премию. Победители категории до 28 лет представят комбинат на корпоративном соревновании в Новокузнецке.