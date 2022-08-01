«Мы за то, чтобы наши дети с уважением относились к своим родителям, к их труду, чтобы гордились трудовыми успехами и славили свой город». Директор объединения детских садов «Радость» Елена Городилова — о том, как воспитать достойное поколение тагильчан, о новых вызовах профессии и своей команде  

В 2022 году одному из крупнейших дошкольных учреждений Нижнего Тагила исполняется 80 лет. Сегодня «Радость» — это 45 детских садов, более 1600 сотрудников и 7000 маленьких воспитанников. Педагоги учреждения ежегодно презентуют свои педагогические находки, побеждают в различных конкурсах, их приглашают в регионы России делиться опытом с коллегами. Вот уже 15 лет руководит объединением почётный работник воспитания и просвещения РФ Елена Городилова. Елена Геннадьевна пришла работать в детский сад в 19 лет и с тех пор верна своей профессии. Сегодня она управляет огромным учреждением, которое можно сравнить с целым городом со своими жителями, традициями, радостями и проблемами.

— Елена Геннадьевна, в одном из интервью вы рассказывали, что с детства мечтали стать педагогом. Почему именно эта профессия?

— Действительно, метаний по поводу того, кем я хочу стать — дизайнером, строителем, технологом, учителем, — вообще никогда не было. Мне всегда нравилось заниматься с детьми. Наверное, мои сверстники помнят, как было принято во дворах в советское время: маленькие дети выходили на прогулку без родителей, а дети постарше с ними возились в песочнице, качали на качелях, общались. Дети всегда ко мне тянулись. В свои 10–12 лет я легко находила с ними общий язык, могла их организовать, увлечь. Думаю, это и послужило определяющим фактором, который подсказал, что мне надо быть педагогом. В этой профессии ведь много от материнского — забота, опека, защита.

— Вы работаете педагогом более 40 лет. Изменились ли за это время требования к профессии? Каким сегодня должен быть современный воспитатель?

— На самом деле, дошкольное образование очень гибкое и отвечает на все запросы времени. В начале моего педагогического пути главной задачей было дать детям знания, навыки и умения. А сейчас педагог должен создать условия для того, чтобы ребёнок мог эти знания, умения и навыки применить, и помочь ребёнку реализовать свой потенциал.

— Учреждения МАДОУ «Радость» связывает многолетняя дружба с ЕВРАЗ НТМК. Сегодня компания уделяет большое внимание профориентации детей, в том числе дошкольного возраста. Как считаете, работает ли ранняя профориентация? Познакомившись с профессией сталевара, ребёнок потом придёт работать на завод?

— Меня многие спрашивают, зачем мы занимаемся ранней профориентацией, разве это полезно детям в 6–7 лет? А мы и не говорим, что все наши воспитанники будут работать на комбинате. Мы за то, чтобы дети имели представление о профессиях родного города. Мы за то, чтобы наши дети любили свой город, гордились трудовыми успехами тагильчан. Сформировать уважение по щелчку невозможно. Необходима планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи. Только ответственность взрослых за свои слова и поступки может дать положительные результаты. И лучшим показателем такой работы является взаимодействие с нашими шефами — людьми-тружениками, представителями такой нелёгкой профессии, как металлург. Это даёт удивительный результат, и прежде всего шефская работа направлена на сохранение преемственности поколений.

— А как за последние 5–10 лет менялись подходы к воспитанию?

— Главной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение условий, в которых ребёнок играет со сверстниками, общается с другими детьми, проявляет познавательную инициативу, а главное, хочет и может удовлетворить собственное любопытство. При этом в случае, когда что-то не получилось, это не ошибка, а опыт. И в этом нужно нам, самим взрослым, перестроиться и пересмотреть свою оценочную систему. Сейчас нужен не просто воспитатель, но воспитатель-исследователь, воспитатель-психолог, воспитатель-технолог. А отсюда и требования к новым методикам.

Мы живём в мире, в котором полученные знания быстро устаревают. Задача педагога — лавировать между тем, что уже не актуально для развития ребёнка, и тем, что ему интересно. Когда есть интерес, будет и результат.

— Какие качества в воспитателях вы цените больше всего?

— Мои главные требования к педагогу — иметь интерес к профессии, быть терпимым не только к детям, но и к родителям. В нашем современном мире изменились и дети, и родители, их требования. И относиться к этим требованиям надо с уважением. Да, обидно, когда родители ведут себя некорректно, к сожалению, и такое бывает. Но большинство родителей проявляют терпение и понимание в различных ситуациях. И мы им за это благодарны. У нас работает очень много педагогов без опыта. И от терпения и участия всех нас зависит, останется педагог в профессии или нет. Не каждое совершённое упущение в работе является бескомпромиссным поводом к увольнению! Я всегда говорю: давайте попробуем понять, почему педагог в этой ситуации поступил именно так. Другое дело, когда ошибки носят системный характер: это может говорить о том, что человек или выгорел, или это не его профессия. К моей радости, такое случается нечасто. У нас работают по-настоящему преданные своему делу люди.

— Последние 15 лет вы являетесь руководителем, менеджером, управленцем, решаете массу вопросов, не связанных напрямую с воспитанием детей. Поделитесь секретом — как всё успевать и наладить механизм так, чтобы всё работало без сбоев?

— Руководитель любого образовательного учреждения каждый день решает массу управленческих и хозяйственных вопросов. Это вопросы, связанные с образовательной деятельностью, администрированием, соблюдением требований безопасности, организацией питания, поддержанием работы инженерных коммуникаций. Качественное дошкольное образование состоит из многих-многих компонентов, в том числе тех, которые создают комфортные и безопасные условия для проживания и развития наших воспитанников.

Сегодня в объединении 45 дошкольных учреждений. Три сада-новостройки на Гальянке и восемь садов, которые раньше были закреплены за объединением «Академия детства» и присоединились к нашей организации в апреле. Я благодарна руководителям ЕВРАЗа за то, что они пошли нам навстречу и новые детские сады были включены в программу шефского взаимодействия, а значит, будет помощь комбината и возможность поддержать детские сады, чему мы очень рады. Пользуясь случаем, ещё раз говорю руководству ЕВРАЗа спасибо.

Какого-то единого рецепта успешности у меня нет. Сказать, что все задачи и вопросы решаются на раз-два, не могу. Иногда это длительная коммуникация с определённой организацией. А иногда, казалось бы, неподъёмная задача решается на удивление быстро. Конечно, сказывается опыт работы. 45 учреждений — это же, по сути, мини-город! И всеми процессами в этом городе приходится управлять.

— Вы награждены знаком за заслуги перед городом. Что для вас значит эта награда? Какое достижение вы лично считаете самым главным?

— Это высокий знак, и для меня он очень важен. Он несёт огромную ответственность — потому что столько жителей города меня поддержали, отметили именно мои достижения. Очень приятно, и я очень благодарна.

Награды федерального уровня тоже значимые, но они немножко другие. А эта — такая близкая, но для меня очень весомая.

Всё, что связано с моей профессиональной деятельностью, — заслуга команды. Коллектив объединения «Радость» — это надёжный сплав единомышленников. Это то, что постоянно развивается, растёт, становится всё опытнее. Наша организация — живой организм, имеющий свой характер, свои особенности и своё настроение.

Наша команда сделала очень много: мы вышли со своими проектами на российский уровень, неоднократно были отмечены как лучшее дошкольное учреждение РФ, наших педагогов постоянно приглашают для проведения мастер-классов, связанных с робототехникой, техническим конструированием. Представляете, звонят из далёкого Уренгоя и просят отпустить педагогов к ним в муниципалитет, чтобы поделиться своим опытом. Горжусь нашими коллегами!

— Елена Геннадьевна, вы принимали участие в предварительном голосовании «Единой России», и люди уже поддержали вас больше, чем всех остальных. Почему решили пойти в политику?

— Одна моя коллега сказала, что в Думе должны быть представители дошкольного образования. Это, конечно, не являлось для меня главным мотивом, но мысль считаю правильной. Я профессионально занимаюсь дошкольным воспитанием. А дошкольник и семья — это неразрывные понятия. Семья — это не только мама и папа, но и братья, сёстры, бабушки и дедушки. И главное — сделать так, чтобы для любого возраста, для любого поколения были в нашем городе комфортные условия.

Хочется улучшить то, что можно улучшить, обратить внимание на те проблемы, которым не уделяется должного внимания. Ведь у «дошкольников» несколько иной взгляд на многие вещи. В нашем дошкольном учреждении 45 детских садов, это большое хозяйство, поэтому, думаю, мой опыт может быть полезен городу.

— На какие городские проблемы вы обратите внимание кроме дошкольного образования?

— Я за интересы большинства тагильчан — те, которые волнуют их в первую очередь. Очень хорошо, что в городе сегодня реализуется программа по благоустройству, появляется много уютных мест для прогулок, но стоит обратить внимание и на дворовые территории. Почему-то главным акцентом остаётся строительство детских площадок, но не нужно забывать и про остальные категории жителей.

Во дворах нет оборудованных автостоянок, а это провоцирует конфликты, что не добавляет культуры нашим жителям. Люди паркуются на газонах под страхом эвакуации машины, при этом газоны во дворах запущены, за ними никто не ухаживает. Может быть, если газон никто не содержит, лучше оборудовать стоянки, парковочные карманы, где люди могли бы спокойно оставлять свои машины.

Есть ещё одна большая проблема — низкие зарплаты учебно-вспомогательного персонала и рабочих. Я познакомилась с опытом других территорий, где существуют специальные целевые городские программы, направленные на поддержку этих категорий. Думаю, такую программу можно было бы реализовать и у нас. Буду поднимать этот вопрос.