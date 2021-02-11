«Мы найдём у них наркотики». Главу парламента Дагестана заподозрили в угрозах политическим противникам

10 февраля в Instagram-пабликах «Дагестанские известия» и «Эхо Дагестана» стало распространяться видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на спикера парламента республики Хизри Шихсаидова, рассказывает собравшимся, как «убрать» конкурентов. Кадры записи датированы 9 октября 2020 года.

«У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики», — говорит человек на видео.

Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом.

«Думаю, что "монтажники" с хорошей фантазией, ничего другого придумать не смогли. Это всё легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Желаю всем добра!» — написал он.

Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение «Единой России» с 2013 года, с 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.