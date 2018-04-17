Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной, осуждённой за смерть пациента

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую ранее обвинили в смерти пациента из-за врачебной ошибки и приговорили к двум годам колонии, пишет Znak.com.

«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», — огласил решение судья коллегии.

Одновременно он вынес частные определения в отношении судьи Черёмушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями, допущенными при расследовании и рассмотрении дела по существу.

На суде Мисюрина заявила, что «морально готова ко всему», и выразила надежду на победу в деле. Жалоба на приговор врача была рассмотрена в закрытом режиме.

Пока дело будет в прокуратуре, Мисюрина останется под подпиской о невыезде. Женщина заявила, что довольна решением суда и надеется на справедливое доследование и скорейшее завершение процесса.

«Я продолжаю работать, мы готовимся к открытию нового блока. Больных лечим, жизни спасаем», — рассказала она.

Напомним, в январе 2018 года гематолога приговорили к двум годам колонии. По версии обвинения, в 2013 году Мисюрина произвела забор костного мозга у пациента, после чего мужчина вскоре скончался. Следствие посчитало, что гематолог могла проколоть сосуд иглой. Но сама врач утверждает, что смерть пациента произошла по другой причине. Суд посчитал, что она совершила врачебную ошибку, которая привела к смерти пациента. Приговор вызвал общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в её поддержку. Между тем Следственный комитет РФ выступал с заявлением, было выражено «крайнее удивление» реакцией на приговор. В феврале Мосгорсуд отпустил врача из-под ареста до вступления приговора в силу.