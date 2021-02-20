Многодетная мать судится с Центром занятости, лишившим её пособий по безработице из-за благотворительной деятельности 

Многодетная мама и учредитель благотворительного фонда «Развитие» Олеся Лобурь судится с Центром занятости населения за право получать пособие по безработице. Шесть лет назад женщина вместе с мужем и четырьмя детьми переехала из Нижнего Тагила в Новоасбест. Работала в сети магазинов «Магнит» до августа 2019 года, а затем уволилась и встала на учёт в Центре занятости населения (ЦЗН) в апреле 2020 года. Осенью этого же года она открыла в Новоасбесте благотворительный фонд помощи детям из многодетных и малоимущих семей «Развитие».

«У нас было четверо детей, и я была беременна. Мы понимали, что нам нужен свежий воздух, чистая вода, и поэтому мы решили переехать. Построили новый дом, стали общаться с другими родителями и заметили, что детям негде организовать свой досуг и заняться спортом. Вообще, люди в деревнях и посёлках живут в условиях постоянной нужды. Мы видели малообеспеченные семьи. Сперва мы помогали им. Но когда поняли, что у нас нет возможности делать это на постоянной основе, решили с мужем открыть свой фонд помощи многодетным семьям», — рассказала журналисту АН «Между строк» Олеся Лобурь.



Олеся Лобурь с семьёй, фото из личного архива героини



С сентября прошлого года женщину сняли с учёта в Центре занятости населения и лишили пособия по безработице. В ЦЗН такое решение объяснили тем, что, создав благотворительный фонд и став его директором, Лобурь теперь считается «самозанятой» и пособия как безработной ей не положены. Теперь центр требует вернуть ту часть денег, которые женщина получила после того, как официально зарегистрировала свой фонд.

В сентябре 2020 года, когда Лобурь уже лишили выплат, правительство РФ также учредило выплаты на детей безработным родителям. То есть к пособию по безработице женщине должны были выплатить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

В итоге дело дошло до суда. Ленинский райсуд Нижнего Тагила в декабре прошлого года постановил вернуть ЦЗН сумму в размере шести тысяч рублей, выданных в качестве пособия по безработице.

«Фонд изначально был создан как благотворительный, и с его деятельности я не получаю никакой материальной выгоды. Фактически я сама с собой заключила договор о безвозмездной работе. И документ этого договора я предоставляла в суде. Наш фонд мы открыли только для того, чтобы помогать детям, а не получать с него прибыль», — делится Олеся Лобурь.



Выдержка из устава БФ «Развитие» ​​​​​​



Благотворительный фонд «Развитие», директором и учредителем которого является Олеся Лобурь, поставлен на учёт в налоговой службе и прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции. На сайте фонда размещены документы, подтверждающие, что организация осуществляет некоммерческую деятельность. А в уставе фонда говорится, что главная цель «Развития» — улучшить качество жизни детей.

Согласно статье 2 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», занятыми считаются граждане, «являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не предполагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их деятельности».

«В суде на меня было оказано психологическое давление со стороны сотрудников Центра занятости и судьи. Есть такая поправка в Федеральном законе, согласно которой учредители (участники) некоммерческой организации не являются занятыми, то есть остаются в статусе безработных. Но суд настаивает на том, что я неправильно понимаю закон. Специалисты судебной власти утверждают, что если я состою в должности директора фонда, то я уже “самозанята”. А я хочу, чтобы государство меня тоже поддерживало, потому что я многодетная мать», — рассказывает Олеся.

По словам Лобурь, аналогичные гражданские дела зафиксированы во многих городах России. Например, в декабре прошлого года в Мурманске мужчину сняли с учёта в качестве безработного по причине того, что он является руководителем молодёжной общественной организации. Тогда ему удалось отсудить у Центра занятости более 70 тысяч рублей.

В Новосибирске в сентябре прошлого года неработающую трудоспособную женщину также признали самозанятой и лишили ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом. В Пенсионном фонде РФ посчитали, что раз женщина является председателем Новосибирского регионального отделения Общероссийского общественного БФ «Российский детский фонд», то выплаты ей не положены. В этой ситуации закон также встал на сторону гражданки и решение ПФР было признано незаконным, так как в БФ женщина работает на безвозмездной основе как волонтёр.

Олеся считает, что её деятельность относится именно к этой категории, поэтому женщина подала жалобу в Областной суд о признании незаконным решения Ленинского райсуда.