«Мне пригрозили, что расторгнут договоры аренды, если я попробую куда-то пожаловаться». Предпринимательница Наталья Бисерова судится с мэрией Нижнего Тагила из-за аренды земли  

Тагильчанка Наталья Бисерова, официальный партнёр Третьяковской галереи, автор идеи и основной соорганизатор уральско-сицилийской выставки «Параллели», уже несколько лет судится с администрацией Нижнего Тагила из-за земельного участка. Предпринимательница считает, что мэрия подделала платёжные документы, оформив их задним числом, ввела в заблуждение Арбитражный суд и незаконно взыскала с неё около 3 млн рублей, тем самым разорила деревообрабатывающее производство, магазин женской одежды, существующий с 1996 года, и поставила семью Натальи на грань выживания.

Началось всё с того, что в 2001 году тагильчанка вместе с мужем купили небольшое деревообрабатывающее предприятие для изготовления малых мебельных форм из массива дерева. Полуразрушенное помещение площадью около 500 кв. метров находилось на территории бывшего деревообрабатывающего завода на улице Трикотажников, 4.

«Для производства полного цикла, от бревна до готового изделия, необходима территория: площадки для складирования кругляка, пиломатериалов, отходов, места для маневрирования крупногабаритного транспорта, места для хранения грузового транспорта, погрузчика, станков, не находящихся в употреблении, и так далее. Предыдущий собственник помещения, у которого земля была в бессрочном пользовании, передал нам вместе со зданием запрашиваемый участок. Однако администрация Нижнего Тагила отказалась это согласовывать и в результате выделила маленький участок для эксплуатации здания. Для остальных площадок и помещений предложила запрашивать землю через межведомственную комиссию и делать проект», — рассказала АН «Между строк» Наталья Бисерова.

По словам Натальи, только в 2011 году им удалось добиться выделения участков межведомственной комиссией. Последующие три года ушли на подписание всевозможных разрешительных документов и получение техусловий. По итогу в 2014 году мэрия города заключила с предпринимательницей два договора аренды земли под строительство. Однако, несмотря на то, что земля принадлежит ей на праве бессрочного пользования и все три участка являлись смежными, объединить их администрация отказалась. Проектирование и дальнейшее согласование заняли ещё два года. Разрешения на строительство были получены в конце 2016 и начале 2017 года.

«За эти годы я родила трёх дочерей. На момент начала строительства у моей третьей дочери начались проблемы со здоровьем. В результате я пропустила сроки действия разрешений на строительство. Но это произошло не только из-за моей невнимательности: я была уверена, что разрешения выданы на три года, так как писала заявление на выдачу разрешений параллельно договорам аренды, то есть до июля 2019 года. Однако, как выяснилось позже, по требованию руководителя отдела согласований управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила мне уменьшили сроки строительства на 12 месяцев. Как только я обнаружила, что пропустила сроки действия разрешительных документов, обратилась в мэрию города с письмом о разрешении сложившейся ситуации. Мне давали только формальные отписки, а на личном приёме у руководства пригрозили, что расторгнут договоры аренды, если я попробую куда-то пожаловаться», — говорит женщина.

В марте 2020 года Наталья зарегистрировала право собственности на объекты незавершённого строительства, заключила договор с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области для помощи в подборе программы инвестиционного кредитования в целях реализации проекта.

По словам женщины, она оплачивала аренду земельных участков в соответствии с расчётами, ежегодно предоставляемыми Центром земельного права мэрии города. В мае 2020 года были расторгнуты договоры аренды по обоюдному согласию и подписаны акты сверок по состоянию на 15 мая 2020 года, а также выданы справки о состоянии лицевых счетов. Расторжение договоров прошло регистрацию в Росреестре.

«Текущие долги на этот момент составили 5402 рубля по одному договору и 4011 рублей по второму, они были сразу же оплачены. После этого были заключены новые договоры — на тех же самых условиях и с теми же самыми расчётами арендных ставок. Однако через четыре месяца после расторжения договоров аренды, в сентябре 2020 года, мэрия прислала уведомление о перерасчёте ставки арендной платы, начислении пеней и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности. К исковому заявлению были приложены документы, из которых следует, что на протяжении последних трёх лет мне делались расчёты на аренду земли по повышенной ставке, в 15 раз превышающие предоставленные на самом деле, из которых я оплачивала лишь малую часть. В результате чего у меня сформировался огромный долг и начислены пени за просроченные платежи. Таким образом администрация города решила поддержать бизнес в самый разгар пандемии и исполнить указы президента и правительства России», — возмущается тагильчанка.

Наталья говорит, что хотела решить ситуацию мирным путём и обратилась с письмами в Центр земельного права администрации, к губернатору Свердловской области, в МУГИСО, а также к уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области. На совместном приёме с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх высказала свою позицию по этому вопросу и письменно предложила главе отозвать иски. Владислав Пинаев пообещал Наталье, что в случае вынесения решения в её пользу он не будет подавать апелляцию, но не сдержал слово.

«Арбитражный суд отказал администрации по искам новых договоров. А вот по старым возникли странности. Я подала апелляционную жалобу и в ходе ознакомления с материалами дела обнаружила, что предоставленные мной платёжные документы с печатями и двусторонними подписями исчезли, а на их месте документы, которые были сфальсифицированы администрацией по завышенной ставке. Я начала выяснять у судьи, где документы, которые я подавала в суд первой инстанции, на что он “удивлённо” ответил, что ничего об этом не знает и их наличие на бумажном носителе в материалах дела неважно. По этому поводу я написала жалобу председателю суда, который не счёл замену подлинных документов на сфальсифицированные нарушением. В итоге мои документы были “найдены”, поскольку я подавала их посредством электронной системы “Мой арбитр”, однако даже при появлении документов, подтверждающих отсутствие задолженности до расторжения договора, суд не дал им оценку, не принял во внимание, и требования администрации были удовлетворены», — отметила художница.

По словам Натальи, чтобы продолжить привлечение внимания к вопиющему нарушению закона, она обратилась в суд за возможностью выплат в рассрочку. Несмотря на утверждённые графики по уплате вменённых сумм долга, служба судебных приставов в июле 2021 года наложила арест на всё имущество женщины, а в январе 2022 года арестовала счета и списала с них все денежные средства. В ноябре 2022 года вновь были списания всех средств с расчётного счёта и личных счетов. В обеих ситуациях всё было возвращено и освобождено от арестов после многочисленных жалоб в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Я думаю, это является способом оказания на меня давления, чтобы я прекратила искать правду и жаловаться на администрацию. В связи с описанными действиями мне стало невозможно получить кредит на развитие своей деятельности. Старшая дочь, талантливый лингвист и преподаватель английского языка, вынуждена была прервать обучение в магистратуре Академии имени Герцена в 2021 году, так как я не смогла оказывать ей финансовую поддержку. Моей младшей дочери необходима реабилитация по состоянию здоровья, но я не могу обеспечить её в полной мере. Продолжить запланированное строительство в необходимом для завершения темпе в обозримом будущем также очень и очень затруднительно, что грозит очередным пропуском сроков строительства и потерей уже вложенных средств. Моё моральное и физическое состояние из-за сильнейшего стресса сильно истощено», — признаёт Наталья.

Художнице пришлось закрыть второй магазин, так как стало невозможно использовать кредитование для пополнения оборотных средств. Сейчас она пытается развивать мастерскую по ручной росписи фарфора. Также Наталья является официальным партнёром Третьяковской галереи, но из-за проблем с оборотными средствами не может выполнять свои обязательства перед музеем в должном объёме.

«Я очень благодарна Третьяковской галерее за понимание и сохранение действующего договора. На сегодняшний день я также занимаюсь внедрением нового для нашей страны вида высокохудожественной обработки камня — майоликовой росписи на уральском дуните. Этот вид прикладного искусства объединяет несколько традиционных уральских художественных промыслов и может стать новым витком в их развитии. Чтобы иметь возможность реализовать эти проекты, мне пришлось продать помещение магазина и до принятия судом исков к производству в 2020 году взять инвестиционный кредит, который впоследствии я с огромным трудом погасила в срок», — рассказывает Наталья.

Женщина обращалась в прокуратуру, администрацию президента, комитет по предпринимательству Государственной думы и Следственный комитет, но, по её словам, никто не хотел разбираться и вникать в ситуацию. А реакция следственного управления по Свердловской области появилась только после личного приёма у исполняющего обязанности руководителя Анатолия Надбитова.

Следственный комитет по Свердловской области направил документы художницы в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила, где составили рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях администрации, но не стали возбуждать и расследовать дело, а переслали материал в Кировский отдел Екатеринбурга, который в свою очередь отправил его в отдел № 91 полиции столицы Свердловской области.

«Я убеждена, что местный Следственный комитет даже если и возбудит уголовное дело, в чём я совсем не уверена, то виновные так и не будут привлечены к ответственности. Все ресурсы давно исчерпаны, сил больше нет, а прокуратура и Следственный комитет отмахиваются и не хотят даже вникать в ситуацию, при которой администрация, подделав задними числами платёжные документы, цинично ввела в заблуждение суд и незаконно взыскала около 3 млн рублей, чем погубила деревообрабатывающее производство, магазин женской одежды, существующий с 1996 года, и поставила мою семью на грань выживания. Я хочу иметь возможность работать, развивать мой бизнес, помогать моим детям получить образование и заботиться о их здоровье», — говорит Наталья Бисерова.

В МКУ «Центр земельного права» АН «Между строк» сообщили, что размер арендной платы был рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области». А также что правомерность действий администрации была подтверждена Верховным судом Российской Федерации.

«Подача исков после расторжения договоров аренды земельных участков, заключённых с Натальей Бисеровой, была обусловлена имеющейся непогашенной задолженностью по арендной плате. В ходе судебных разбирательств высшими судебными инстанциями, в том числе Верховным судом Российской Федерации, была подтверждена правомерность расчёта арендной платы и обоснованность исковых требований администрации», — сообщили в учреждении.

Наталья не намерена сдаваться и обратилась за помощью к депутату Государственной думы Валерию Гартунгу, который в свою очередь написал запросы в Следственный комитет, прокуратуру Свердловской области и обратился к губернатору региона Евгению Куйвашеву.