Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», в котором примут участие 150 пациентов, пишет «Коммерсантъ».
Речь идёт о первой и второй фазе клинических исследований, говорится в реестре Минздрава. Их цель — «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (кодовое название вакцины AstraZeneca) и rAd26-S (входит в состав первого компонента «Спутника V»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых».
Исследование пройдёт в Санкт-Петербурге на базе трёх организаций: НИИ гриппа, ООО «Куратор» (медцентр «АрсВита») и первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова, а также ООО «Фирма ОРИС» (сеть многопрофильных клиник в Москве) и АО «Группа компаний «Медси» (федеральная сеть частных клиник). Оно продлится с 26 июля 2021 до 2 марта 2022 года.
- AstraZeneca — вакцина, разработанная одноимённой британско-шведской компанией и Оксфордским университетом.
- «Спутник Лайт» — первый компонент стандартной двухкомпонентной вакцины «Спутник V», разработанной российским Центром имени Гамалеи.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, производитель «Спутника V»), компании «Р-Фарм» и AstraZeneca в декабре 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.