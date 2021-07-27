Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», в котором примут участие 150 пациентов, пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о первой и второй фазе клинических исследований, говорится в реестре Минздрава. Их цель — «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (кодовое название вакцины AstraZeneca) и rAd26-S (входит в состав первого компонента «Спутника V»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых».

Исследование пройдёт в Санкт-Петербурге на базе трёх организаций: НИИ гриппа, ООО «Куратор» (медцентр «АрсВита») и первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова, а также ООО «Фирма ОРИС» (сеть многопрофильных клиник в Москве) и АО «Группа компаний «Медси» (федеральная сеть частных клиник). Оно продлится с 26 июля 2021 до 2 марта 2022 года.