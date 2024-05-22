Мэрия Нижнего Тагила хочет установить на набережной флагшток за 30 млн рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы на профильной комиссии по ЖКХ и строительству обсудили идею мэрии об установке флагштока на набережной. Сделать это чиновники предложили на дополнительные средства при корректировке бюджета. Расходную часть бюджета планируют увеличить более чем на 1 млрд рублей. Управление городским хозяйством предложило направить деньги на дороги, освещение и благоустройство, сообщает телекомпания «Телекон». Единственным пунктом, с которым не согласились депутаты, оказался монтаж огромного флагштока за 30 млн рублей.

«В то время, когда у нас на грани закрытия ряд патриотических клубов, мы устанавливаем флагштоки за 30 млн рублей. На фасадах управления ЖКХ и на фасадах домов есть флагштоки. Мне кажется, у нас этого достаточно. Я считаю, что эти деньги нужно распределить на детские садики. В моём округе в 40% детсадов до сих пор стоят деревянные окна», — возмутился депутат Дмитрий Костенников.

Первый замглавы города Вячеслав Горячкин отметил, что стоимость флагштока не является окончательной и может быть снижена при торгах. Вопрос закрытия военно-патриотических клубов Горячкин посоветовал обсуждать на профильной комиссии по молодёжной политике.

«Первоначально сумма была взята у разработчиков, это сложное инженерное сооружение, со своим фундаментом, с опорой, с механизмом, который должен регулировать по высоте флаг при увеличении силы ветра. Считаю, что в данных условиях город может себе позволить какие-то эксклюзивные вещи, которые будут отличительной особенностью Нижнего Тагила», — пояснил чиновник.