Медведев исключил возможность отмены антироссийских санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность отмены санкций против России. Об этом пишет агентство экономической информации «Прайм».

Премьер сделал заявление на заседании правительства после доклада главы Минсельхоза Александра Ткачёва.

«Бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнёры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создаёт очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», – приводит слова Медведева агентство.

В январе премьер России уже заявлял, что антироссийские санкции в ближайшей перспективе не отменят. Как подчёркивал Медведев, в этом вопросе также не надо надеяться «на приход новых руководителей» иностранных государств.

О снятии санкций «в скором времени» ранее говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Напомним, после присоединения Крыма в 2014 году США и ЕС установили экономические ограничения в отношении России. Возможную отмену санкций аналитики прогнозировали после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трампа неоднократно называли «другом» президента России Владимира Путина, однако сам американский лидер подчёркивал, что не знаком со своим российским коллегой лично.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Комсомольская правда»