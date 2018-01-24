«Мама дорогая, жутко смотреть!» Архитекторы, дизайнеры и урбанисты о том, почему благое намерение чиновников заставить Тагил серыми остановками из 1990-х — это очень плохо  

Осенью 2017 года управление городского хозяйства разместило в разных районах Нижнего Тагила 35 новых остановок. Пять серых конструкций появились на Вагонке, столько же — на Вые и Тагилстрое, четыре — на ГГМ, по две — на Руднике и в посёлке Старатель. Больше всего повезло центру города: главные улицы «украсили» девять остановочных комплексов, в том числе на главной площади города. Работа по размещению типовых объектов продолжится и в 2018 году. Совместно с администрациями районов чиновники управления горхозяйства уже работают над списком остановок общественного транспорта, которые необходимо обустроить остановочными павильонами.

Сколько стоят новые остановки с дизайном из девяностых и кем они были спроектированы, в управлении городского хозяйства мэрии рассказывать отказываются. Известно лишь, что муниципалитету они достались в подарок от фонда «Уютный город». Чем чревата такая активность администрации для внешнего вида Нижнего Тагила, какими должны быть остановки в современном городе и нужны ли они современному городу вообще — об этом журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с чиновниками, дизайнерами, краеведами и урбанистами.

Михаил Аршанский, соучредитель фонда «Уютный город», почётный гражданин города, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК»:

«Я специально для интереса постоял в одной из остановок и скажу, что с точки зрения ожидания транспорта она удобная: ветер туда не задувает, дождь и снег и не попадают. Остановки скромные, без кондиционера, отопления и торговых киосков, но сделаны хорошо. Главное, чтобы они устраивали жителей города».

Константин Никкель, начальник управления архитектуры администрации города:

«Это типовые стандартные остановки, ничего дизайнерского в них нет. Конечно, хотелось бы всё это дело модернизировать, но на это необходимы средства. В дальнейшем, скорее всего, там появится расписание. Сначала это будет что-то статичное, а потом, может быть, появятся электронные вещи, с оглядкой на мировые тенденции.

В 2016 году управление объявило конкурс на разработку дизайна городской остановки, участников оказалось всего два. Они представили настолько внешне невыразительные экземпляры, что даже не из чего было выбирать. Конкурс не состоялся, к сожалению».

Святослав Мурунов, урбанист, руководитель Центра прикладной урбанистики (Санкт-Петербург):

«Выглядят ваши остановки холодно, дёшево и уныло. Где расписание, где освещение? Ограда на заднем фоне намекает на то, какой должна быть остановка в историческом месте, но это почему-то не принято во внимание. Дешёвые материалы и сварка даже не намекают на то, что именно в Тагиле пытались делать шедевр дизайна — трамвай R1. Почему город не привлёк к работе местных архитекторов, инженеров, дизайнеров, которые могли бы спроектировать и изготовить умные остановки? Ведь остановка — это важный базовый элемент городской среды и транспортной системы города».

Дмитрий Кужильный, краевед:

«В центре города долго не было вообще никаких остановочных павильонов. Сначала их не ставили потому, что они мешали строительству и благоустройству, которое шло до конца 60-х. Потом считалось, что остановочные комплексы портят городскую эстетику. Даже на кольце Островского никаких сооружений для пассажиров не было. Павильоны стояли только у проходных предприятий: на Садоводов («Уралкриомаш»), у ПОГАТа, КРЗ, Цемзавода, «Кокса», Спецавтохозяйства. В городе нужды в остановочных павильонах не было, ведь трамваи ходили по расписанию, часто и до двух часов ночи. В 70-80-х уже было развито автобусное движение.

По поводу новых остановок, которые понатыканы где надо и где не надо, ничего хорошего сказать не могу. Они маловместительные, дизайн не сочетается с находящимися рядом объектами».

Лариса Бузунова, директор Фонда содействия развитию городов «Город PRO»:

«Остановки общественного транспорта — это важная составляющая не только транспортной системы городов, но и их облика. На эту тему уже написано столько материалов, столько фотографий и иллюстраций можно запросто найти в поисковиках, что всё время удивляешься попыткам заново изобрести велосипед. При создании модели остановки необходимо соблюсти баланс. С одной стороны, она должна быть комфортной и защищать от осадков пассажиров, а с другой — красивой и украшать своим видом городской пейзаж. И при этом необходимо уложиться в бюджет и сделать её максимально антивандальной.

Представленные на фото остановочные павильоны — это всё же не вариант для современного города, а вчерашний день. Сварная металлическая конструкция подходит как обозначение места остановки, но вряд ли защитит от непогоды и даст обзор пассажирам. Павильон остановки должен иметь три стенки, причём боковые должны быть прозрачными для удобного обзора приближающегося транспорта. Сейчас проектировщики стараются делать все стенки прозрачными. Ещё немаловажная деталь, которую необходимо учитывать в российских реалиях: самая длинная стена павильона должна защищать от брызг и грязи, которые попадают на пассажиров, если остановка располагается на проезжей части. Крыша должна иметь скат от дождя и снега. В представленной вами конструкции этого нет, плюс зазоры между листами делают пассажиров в павильоне не защищёнными от осадков: снег и дождь удачно будут попадать за шиворот и на головы пассажиров.

Пятёрку новым тагильским остановкам можно поставить лишь за скамейки: они длинные, сделаны из деревянных реек — это хорошо.

Общественный транспорт — это услуга, оказываемая городом человеку. То есть человек воспринимает это как одно из проявлений городской власти. Система навигации даёт большие возможности для формирования образа транспорта в голове людей. Это канал коммуникации, который продвинутые города используют. И в этой системе координат современный, комфортный и информативный остановочный павильон — это канал коммуникации и важная составляющая транспортной системы города. Схемы, расписания и указатели на остановках транспорта давно привычны в Европе. Если приехать туристом в Лондон или Будапешт, можно легко разобраться, как куда доехать на общественном транспорте, даже если вы не знаете языка. У нас же в лучшем случае встретится расписание, причём неясно, когда оно последний раз обновлялось и можно ли ему верить. Тагильские павильоны и вовсе не имеют названий остановок. Есть место для размещения схемы маршрутов, но самих карт почему-то нет».

Владислав Деревянных, дизайн-директор рекламного агентства «Восход» (Екатеринбург, Москва):

«Выглядят эти остановки чересчур громоздко, но для сурового уральского города, возможно, это не такой уж и минус. Смущают серые панели, которые моментально обрастут слоями бумажек с объявлениями, что превратит остановочный павильон в визуальную мусорку. Сплошная скамейка без разделителей будет облюбована определённой категорией людей в качестве спального места. Значит, желания ожидать трамвай под навесом у горожан не будет. Ещё один минус — отсутствие навигации: нет названия остановки, вида транспорта. В целом выглядит очень архаично, а хочется интересных архитектурных решений, применения современных материалов».



Так выглядят новые остановки в Екатеринбурге. Их разрабатывала инициативная группа дизайнеров, в которую входит Владислав Деревянных



Елена Ильина, искусствовед, член градостроительного совета Нижнего Тагила:

«У меня очень сложное к этому отношение, честно скажу. С одной стороны, хорошо, что остановки появились. На имидж города это тоже влияет позитивно, ведь остановка — это знак заботы о людях, это маркировка территории.

С другой стороны, то, что появилось, далеко от современных архитектурных трендов. Остановочные комплексы должны быть незаметными и удобными. У нас же остановки получились суперстандартные, такие очень тагильские, кондовые. У меня такое ощущение, что наши чиновники не читают книг, журналов, не ездят никуда. Почему в Москве на остановках появляются подзарядки, мониторы, Wi-Fi? На мой взгляд, если поставить четыре стекла и положить сверху стекло, будет лучше того, что сейчас. Нынешние остановки нельзя назвать украшением города».



Новые остановки в Москве оборудованы бесплатным Wi-Fi, USB-портом для зарядки телефона



Андрей Солтыс, архитектор:

«Сделали вроде бы хорошее дело, но мама дорогая, жутко смотреть! Вот так поставить бесполезную тумбочку в центре города, зачем? Часто вы заходите внутрь остановки, пока ждёте автобус на Ленина? Транспорт в центре города ходит часто, такие остановки здесь вообще не нужны. Мне кажется, должны быть какие-то навесы, но в отдалённых районах, нужно решать этот вопрос по каждому месту отдельно.

Вот остановка на Театральной площади — настолько она резонирует с общим ландшафтом. Я смотрю на красивую площадь, а серая конструкция мне закрывает видовые точки, откровенно раздражает, просто мешает мне смотреть. Она там не нужна, по крайней мере, в таком виде. Можно было сделать элегантный навес на почти невидимых опорах».