Лекция об известном художнике-баталисте Василии Верещагине пройдёт в Нижнетагильском музее искусств

В четверг, 15 октября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится лекция «Василий Верещагин — художник-воин, художник-миротворец», посвящённая 178-летию живописца. Встречу проведёт заведующая отделом по работе с посетителями музея Елена Устинова.

Василий Верещагин — выдающийся русский живописец, художник-баталист, историк, литератор. Он известен своими работами в батальном жанре, особенность его творчества в том, что художник показывал не сцены военных побед, а ужасы войны.

На лекции зрителям расскажут о творчестве и биографии живописца, покажут единственное полотно мастера, которое входит в коллекцию музея искусств, «Мыс Фиолент близ Севастополя».

Мероприятие начнётся 15 октября в 18:00 в главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств на Уральской, 7. Записаться на лекцию нужно заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях в группе музея.