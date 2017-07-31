Конвой «банды ГТА» сократили вопреки инструкции
Пятерых членов «банды ГТА», устроивших накануне перестрелку в Мособлсуде, должны были сопровождать не двое, а как минимум 10 конвоиров, пишет РБК со ссылкой на служебную инструкцию МВД.
«Для охраны одного подозреваемого или обвиняемого, в том числе в зале судебного заседания, выделяется не менее двух конвоиров, один из которых назначается старшим конвоя», — говорится в приказе.
Также в документе, имеющем гриф «для служебного пользования», указано, что заводить в зал заседаний или конвойное помещение подсудимых должны по одному. Перевозку подсудимых на лифте инструкция не предусматривает.
Кроме того, обращает внимание РБК, с учётом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.
1 августа пятеро фигурантов дела «банды ГТА» в лифте в здании Мособлсуда напали на двух сопровождавших их конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии, ещё двое ранены. В результате инцидента получил ранение сотрудник Росгвардии, а двое конвоиров были госпитализированы с «множественными телесными повреждениями».
Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих. Всего по делу «банды ГТА» проходят девять человек.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Газета.ру»