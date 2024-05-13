В пригороде Нижнего Тагила пропал 40-летний мужчина с признаками инсульта

Под Нижним Тагилом в селе Покровском полиция разыскивает пропавшего 40-летнего Максима Здорнова. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», 10 мая в отделение полиции № 21 с заявлением о розыске обратилась мать пропавшего. Женщина рассказала, что её сын перенёс инсульт, у него частичная парализация левой стороны тела. 6 мая утром он ушёл из дома, расположенного на улице Надеждинской, где они проживают вместе, и не вернулся.

Пропавший Максим Здорнов имеет приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, хромает на левую ногу. На момент ухода из дома был одет в тёмную шапку, камуфляжный коричневый костюм и чёрные резиновые полусапоги с мехом. Мужчина ранее из дома так надолго не уходил. С собой у него был сотовый телефон, который в настоящее время недоступен.

Сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили, что Максим Здорнов уехал из дома на такси, в дороге попросил водителя высадить его в районе карьера «Валегин бор» на развилке дороги, в 30 метрах от проходной «Тагил-щебень», и ушёл в неизвестном направлении.

Всех, кто видел этого мужчину, располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 97-63-02, 97-64-02.