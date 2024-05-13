Дальнобойщик из Нижнего Тагила завёл YouTube-канал с дорожными историями, которые набирают миллионы просмотров

33-летний дальнобойщик Дмитрий Куликов из Нижнего Тагила около двух лет на своём YouTube-канале рассказывает истории, которые происходят с ним в дороге. Его аудитория на платформе достигает 30 тысяч подписчиков, а самый популярный Shorts на канале набрал 8 млн просмотров. О причинах создания блога тагильчанин рассказал АН «Между строк».

С детства Дмитрий был причастен к различной технике и дальним поездкам, так как его мама работала проводником, дядя — машинистом, а отец — водителем. Тогда же у тагильчанина появилась мечта пойти по стопам отца и стать водителем большегруза. В 2012 году он устроился в компанию, в которой до сих пор работает за рулём.

Идея снимать ролики во время своих поездок пришла Дмитрию в 2022 году. С названием канала тагильчанин тоже не стал мудрить: так появился «Димас из Тагила».

«Начинал просто снимать видео, не думая о количестве подписчиков. Семья положительно отнеслась к моему новому увлечению: дочка помогала разобраться во всём этом, сыночек младший пересматривает мои ролики, а жена на новый 2024 год подарила мне для съёмок iPhone 11. Первые видео я снимал на Samsung Galaxy J4, и конечно, если сравнивать качество съёмки, то это небо и земля. Также отличаются программы для монтажа», — рассказывает Дмитрий.

Тагильчанин вспоминает, что просмотры на канале начали расти после публикации ролика о поездке на Север. В нём мужчина даёт советы как начинающим, так и опытным водителям большегрузов.

«Я снимаю про свою работу, про дорогу, про ситуации, которые происходят в рейсах, иногда просто показываю, как провожу время со своей семьёй и какие интересные места посещаю с ними. Я не пытался набрать, накрутить количество подписчиков. Люди сами активно начали на меня подписываться, мужики на работе и в гараже поддержали меня, стали подписываться. На дороге коллеги начали меня узнавать по машине и в рацию здороваться: “Привет, Димас из Тагила!”», — говорит дальнобойщик.

Самое популярное видео на канале «Димас из Тагила» набрало 8 млн просмотров. На нём экипаж ДПС преследует грузовой автомобиль, который не смог остановиться из-за гололёда.

В итоге история закончилась благополучно: водитель остановился на обочине в безопасном месте, дорожная полиция проверила документы и пожелала водителю хорошей дороги.

«Я начал снимать ролики, чтобы быть полезным таким же водителям, как и я, а также обмениваться с ними какими-то знаниями и опытом. Например, я выкладываю видео, как устранить какую-либо поломку, чтобы ребята, которые, не дай бог, столкнутся с такой же ситуацией, смогли воспользоваться моим советом. Больше всего просмотров набирают видео про какие-то ситуации на дороге, в комментариях подписчики выражают своё мнение о происходящем, дают советы. Я очень люблю снимать свои ролики, записываю всё, что меня вдохновляет», — поясняет тагильчанин.

Жена Дмитрия работает медицинской сестрой в детской поликлинике, дочка с трёх лет занимается вокалом во Дворце культуры «Юбилейный», а сын ходит на хоккей.

«Дома у нас живёт черепашка, хомяк и кошечка, летом очень любим проводить время в саду. Никогда не думал, что будет такое желание что-нибудь покосить или подвязать. Возможно, позже начну снимать видео о себе, своей жизни, но по статистике, людям не очень заходят видео с красивых мест и отдыха, а вот какие-нибудь поломки — да. А вообще, мы очень любим путешествовать, посещать новые места, заведения. Ведь лучший подарок — это эмоции, о которых ты будешь помнить вечно. Про развитие блога на других платформах, честно говоря, пока что не думал. На канале, кстати, я выполнил условия монетизации, но в связи с санкциями не могу ничего вывести», — делится планами Дмитрий.