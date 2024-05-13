В Нижнем Тагиле Gelandewagen врезался в ВАЗ (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 11 мая, на улице Чайковского, 102 произошёл дорожный инцидент с участием внедорожника Mercedes G 500 и Lada Priora, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По предварительной версии, 33-летний водитель Mercedes G 500 ехал по улице Энтузиастов в сторону Тимирязева и не уступил дорогу автомобилю Lada Priora, который двигался по Чайковского и имел преимущество. В результате столкновения ВАЗ отбросило на пешеходное ограждение.

В аварии пострадала 64-летняя пассажирка автомобиля Mercedes G 500. Женщина получила перелом грудной клетки и была госпитализирована в городскую больницу № 1. 21-летний водитель Lada Priora был осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен домой. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

В ходе обследования на месте ДТП полицейские установили, что на момент аварии водитель Lada был трезв. Водитель «немца» отказался проходить медосвидетельствование. На мужчину был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП. Сейчас ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.