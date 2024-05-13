В Нижнем Тагиле прокуратура через суд выселила родственников местной жительницы, занимавших её квартиру

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом II группы, о нарушении её жилищных прав.

Установлено, что в квартире, принадлежащей заявительнице на праве собственности, расположенной в Дзержинском районе, вопреки её воле проживали дальние родственники, которые отказывались покидать жилое помещение.

«Заявительница является единоличной собственницей квартиры, с указанными родственниками какие-либо гражданско-правовые договоры, предоставляющие право владения, пользования указанным жилым помещением, не заключала, неоднократно просила их выселиться из квартиры. С целью защиты прав инвалида II группы прокуратура в Дзержинский районный суд направила исковое заявление об утрате дальними родственниками права пользования жилым помещением и выселении из него», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Судебный акт вступил в законную силу. Прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение и восстановление жилищных прав местной жительницы.