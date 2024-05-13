На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до +16°C

На этой неделе в Нижнем Тагиле дождь ожидается только в пятницу, в остальные дни осадков не будет.

В понедельник, 13 мая, будет малооблачно, без осадков, днём столбики термометров покажут +9°C, ночью — до −3°C. Во вторник, 14 мая, облачно, без осадков, днём +8°C, ночью −1°C. В среду, 15 мая, малооблачно, без осадков, днём температура воздуха составит +9°C, ночью — до −2°C. В четверг, 16 мая, выглянет солнце, днём потеплеет до +15°C, ночью будет 0°C. В пятницу, 17 мая, облачно, ожидается дождь, температура воздуха днём +13°C, ночью +5°C.

В субботу, 18 мая, синоптики прогнозируют днём до +8°C, ночью ожидается +3°C. В воскресенье, 19 мая, будет солнечно, температура воздуха днём +16°C, ночью +1°C.