Коллекция музея «Уралвагонзавода» пополнилась «домом на гусеницах»

В музей «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») передали уникальный экспонат — единственный опытный экземпляр гусеничной машины с кузовом-салоном МГ-521ПС, произведённый в Рубцовском филиале УВЗ. Как рассказали в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод», прежде чем занять место в экспозиции выставочного комплекса, машина была реконструирована специалистами завода.

МГ-521ПС является одной из первых машин отечественного производства, в которой применён уникальный принцип модульности. В данном случае на шасси установлен кузов-салон с двумя отсеками — жилым и хозяйственным, которые превращают машину в настоящий «дом на гусеницах». При эксплуатации машины предполагалась установка спальных мест, шкафов для одежды, откидного стола, кухонного гарнитура и обеденной зоны, двух отопителей, один из которых автономный. В таком салоне с комфортом могли бы передвигаться 18 человек.

В 2008 году машина участвовала в выставках. Но в серию она не пошла, а осталась на «Уралвагонзаводе» и до недавнего времени служила в охотхозяйстве предприятия. Высокие технические характеристики машины позволяли успешно преодолевать болотистые местности, снежные завалы, а также ровы, броды, косогоры, подъёмы и спуски. Вездеход мог ехать по шоссе со скоростью до 50 км/ч и плыть со скоростью до 4 км/ч. Помимо водителя, в нём помещалось 5 человек и 6 тонн груза. Кроме того, машина способна тащить за собой прицеп грузоподъёмностью до 4 тонн.

В цехе общей сборки «Уралвагонзавода» вездеход реконструировали: отремонтировали облицовку кузова, натянули новый тент, установили задние брызговики, заменили катки. Салон для личного состава также был восстановлен по чертежам конструкторского бюро.