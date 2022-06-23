Коллекция музея «Уралвагонзавода» пополнилась «домом на гусеницах»

В музей «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») передали уникальный экспонат — единственный опытный экземпляр гусеничной машины с кузовом-салоном МГ-521ПС, произведённый в Рубцовском филиале УВЗ. Как рассказали в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод», прежде чем занять место в экспозиции выставочного комплекса, машина была реконструирована специалистами завода.
МГ-521ПС является одной из первых машин отечественного производства, в которой применён уникальный принцип модульности. В данном случае на шасси установлен кузов-салон с двумя отсеками — жилым и хозяйственным, которые превращают машину в настоящий «дом на гусеницах». При эксплуатации машины предполагалась установка спальных мест, шкафов для одежды, откидного стола, кухонного гарнитура и обеденной зоны, двух отопителей, один из которых автономный. В таком салоне с комфортом могли бы передвигаться 18 человек.
В 2008 году машина участвовала в выставках. Но в серию она не пошла, а осталась на «Уралвагонзаводе» и до недавнего времени служила в охотхозяйстве предприятия. Высокие технические характеристики машины позволяли успешно преодолевать болотистые местности, снежные завалы, а также ровы, броды, косогоры, подъёмы и спуски. Вездеход мог ехать по шоссе со скоростью до 50 км/ч и плыть со скоростью до 4 км/ч. Помимо водителя, в нём помещалось 5 человек и 6 тонн груза. Кроме того, машина способна тащить за собой прицеп грузоподъёмностью до 4 тонн.
В цехе общей сборки «Уралвагонзавода» вездеход реконструировали: отремонтировали облицовку кузова, натянули новый тент, установили задние брызговики, заменили катки. Салон для личного состава также был восстановлен по чертежам конструкторского бюро.
«В коллекции музея бронетанковой техники “Уралвагонзавода” находится не только техника, спроектированная и выпускавшаяся на заводе, но и других предприятий нашего концерна. У нас есть образцы техники “Омсктрансмаша”, Челябинского тракторного завода, а теперь вот нам передали гусеничную машину конструкции Рубцовского филиала. Серия техники на базе многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521 широко известна среди нефтяников, газовиков, геологов. Она успешно работает в условиях вечной мерзлоты, участвует в освоении богатств Сибири. Машина МГ-521ПС — особенная, опытная, но при этом в полной сборке и на ходу. Она займёт достойное место в нашей коллекции», — говорит директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода» Алла Пислегина.