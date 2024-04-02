«Когда люди работают у нас, они понимают, что причастны к созданию продукта, который делает мир лучше». Гендиректор крупнейшей уральской IT-компании «СКБ Контур» Михаил Сродных дал эксклюзивное интервью Агентству новостей «Между строк» 

«СКБ Контур» — одна из крупнейших IT-компаний в России и крупнейшая на Урале. Созданный 35 лет назад в Свердловске, «Контур» по сей день занимается разработкой программного обеспечения для бизнеса и уверенно чувствует себя на рынке. Сегодня компания является не только крупным работодателем Свердловской области, объединившим под своим крылом 11 тысяч высококвалифицированных сотрудников, но и важным для всего Уральского региона центром притяжения, куда стремятся устроиться молодые специалисты. В 2023 году Forbes оценивал стоимость «СКБ Контура» в 1,8 млрд долларов — выше, чем VK и HeadHunter. По итогам 2023 года выручка компании составила 32,6 млрд рублей, что на 23,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с генеральным директором «СКБ Контура» Михаилом Сродных о причинах успеха компании, новых продуктах, конкуренции, корпоративной культуре и многом другом.

Михаил работает в «Контуре» с 2007 года. До назначения на пост гендиректора в марте 2022 года был директором по новым проектам.

— В «Контуре» трудятся более 11 тысяч человек в 70 городах России. Согласно опросам, компания занимает первое место среди наиболее востребованных работодателей в Екатеринбурге. Здесь хотят работать многие, особенно «Контур» популярен у молодёжи. За счёт чего удалось добиться такой репутации?

— Играют роль сразу несколько факторов. Во-первых, наша компания создаёт действительно значимые решения. Люди видят и понимают: когда они работают у нас, они причастны к созданию продукта, который делает мир вокруг нас лучше.

У нас хорошая, на мой взгляд, корпоративная культура. Люди могут открыто взаимодействовать друг с другом, обсуждать разные темы, решать широкий спектр творческих задач. Всегда есть возможность не просто выполнять свою работу, а обсуждать саму идею, изучать опции её запуска и другие нюансы.

Я работаю в «Контуре» больше 17 лет, и меня компания всегда привлекала именно возможностями для развития. Если у тебя есть инициатива, есть желание сделать что-то интересное, мощное, то тебя здесь всегда услышат. Пожалуй, любая крутая идея в «СКБ Контуре» имеет возможности для воплощения.

Огромный вклад в популярность «Контура» вносят наши корпоративные традиции, которых за 35 лет накопилось довольно много. Можно сказать, что у нас даже сложились свои династии. В компании бок о бок работают родители и дети. Многие семьи образовались здесь же, на рабочем месте. Мы вместе проводим праздники, вместе занимаемся спортом. Для этих целей в нашем прекрасном офисе оборудованы спортивные площадки, библиотека, кофейни, музыкальная студия, конференц-зал и много чего ещё. Мы стараемся сделать максимально комфортным и интересным времяпрепровождение на рабочем месте, создать все условия для самореализации сотрудников, при этом зарплаты в «Контуре» достаточно конкурентные. Думаю, что только вместе эти факторы создают такой эффект.

— Почему штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге, а не в Москве?

— Так случилось, что 35 лет назад, когда бизнес только образовался, он был региональным. Тогда это было связано с тем, что большая часть наших клиентов располагались на Урале и в ближайших регионах. Много лет «Контур» существовал как региональная компания, поэтому и мыслей переезжать не было. В 2000-е годы, когда появились амбиции выходить на федеральный уровень, мы просто начали открывать офисы в других городах, не увидев веских причин для переезда. Кроме того, нам удаётся эффективно управлять всеми филиалами удалённо, поэтому Екатеринбург так и остался нашей базой. С каждым годом мы растём и усиливаем свои позиции на рынке, при этом опираемся на наш регион в части кадрового резерва и потенциала.

— Назовите пять (можно больше) самых востребованных продуктов компании и коротко расскажите о них: какие задачи они решают, чем интересны, почему востребованы?

— Я бы начал с «Контур.Экстерна». Это сервис, который позволяет сдавать различные виды отчётности в электронном виде. Сервис давно существует, им пользуется подавляющее количество российских компаний. За 2023 год благодаря «Контур.Экстерну» было сдано около 170 млн отчётов.

Другой огромный и активно развивающийся в последнее время сервис — система электронного документооборота (СЭД) «Контур.Диадок». Сейчас очень много компаний переходят в электронный формат обмена документами. Эта тема очень актуальная, можно сказать, модная. За минувший год через сервис было передано 1,6 млрд документов, что подтверждает его востребованность на рынке. «СКБ Контур» видит большую перспективу в сфере электронного документооборота. Когда-то мы поверили в это направление, долго работали над тем, чтобы наш продукт стал востребованным и интересным. Сейчас, спустя более 10 лет, мы видим, что это направление стало одним из ведущих трендов.

Ещё один сервис, который, на мой взгляд, интересен и важен, — это «Контур.Фокус». Он позволяет проводить проверку контрагентов, с которыми есть желание начать сотрудничество. «Фокусом» пользуется большое количество компаний, поскольку с его помощью можно узнать информацию о благонадёжности практически 15 млн организаций как внутри нашей страны, так и за её пределами. Проверка рисков позволяет быть уверенными в том, что компания, с которой клиент намерен работать, надёжная и ей можно доверять.

Довольно давно у «СКБ Контура» есть сеть удостоверяющих центров (организаций, имеющих право выпуска сертификатов электронной подписи. — Прим. ред.). За более чем 20 лет работы было выдано свыше 16 млн сертификатов. Точки выдачи УЦ есть не только в России, но и за её пределами: например, в Таиланде, Грузии, Италии, Венгрии.

В этот список я бы добавил набор импортозамещающих сервисов. Начать стоит с «Контур.ID», нашего аналога Microsoft Azure. Он позволяет вести работу с большим количеством учётных записей. Второй — это «Контур.Доступ». Сервис позволяет удалённо организовывать работу сотрудников, иметь контакт с рабочим местом, получать доступ к экрану компьютера. У сервиса широкий функционал, и, если вкратце, это аналог TeamViewer. Последний — это «Контур.Толк», аналог Zoom, инструмент для видео-конференц-связи. Он динамично развивается в последнее время, его активно используют многие компании. Сейчас у нас полмиллиона пользователей, их количество постоянно растёт, хотя изначально инструмент разрабатывался для внутреннего пользования. Сначала волна популярности «Контур.Толка» возникла во время пандемии, потом — когда в России началась история с импортозамещением. По информации наших аналитиков, у нас есть возможность занять 20% отечественного рынка в этой сфере.

— Как устроен в компании процесс разработки, создания продукта, в чём его особенности?

— Любой продукт начинается с идеи. Когда идея появляется, она первоначально проходит этап детальной проверки. Мы всегда стараемся опираться на потребности клиента, уделяем большое внимание валидизации продукта, проверке того, что он действительно нужен клиенту и рынку в целом. Затем собирается MVP (Minimal Viable Product — минимально работоспособная тестовая версия продукта. — Прим. ред.), который отдаётся на тест, где снова проверяется его востребованность, выявляются сильные и слабые стороны. Дальше мы оцениваем перспективы масштабирования продукта, проверяем в очередной раз, совпадает ли наша модель с запросами клиента, рынка. Если всё нормально, то дальше мы активно инвестируем в развитие, масштабируем и предлагаем нашим клиентам на пробу.

Я считаю, что максимальная экспертиза рынка — это наша сильная сторона. Мы довольно глубоко вникаем в то, что делаем, изучаем ту или иную отрасль и, исходя из результатов исследования, создаём максимально удобные решения.

— «Контур» постоянно ищет новые сферы для развития. Как компания выбирает проект, достойный реализации? Как относится к проектам, которые не выстрелили? Много ли таких?

— Попытка запустить новую идею и сделать из неё продукт — это никогда не ошибка, а хорошее и правильное желание. Главное в этом вопросе — чётко понимать, в какой момент нужно остановиться, а при каких условиях нужно ещё больше вложиться и двигаться дальше. Этот навык, на мой взгляд, довольно тренируем. В «СКБ Контуре» есть несколько сценариев появления нового продукта. Иногда он рождается как функция в уже существующем продукте, постепенно развивается и в какой-то момент становится самостоятельным. Бывает так, что мы целенаправленно ищем новые идеи в рамках нашего внутреннего акселератора и пытаемся сделать из них какие-то проекты. В таких случаях мы смотрим на идеи наших сотрудников. Порой смотрим на внешний рынок, на перспективные стартапы, которые могут вписываться в нашу стратегию развития. Независимо от происхождения, все идеи проходят стадии разработки, и, если мы понимаем, что продукт неперспективный, мы принимаем решение о закрытии.

Закрывается гораздо больше продуктов, чем появляется, и это совершенно нормально. Идей очень много, найти хорошую всегда непросто. Нереализованная идея — это нормальная практика и неотъемлемая часть любого исследования. Опыт нереализованных проектов мы бережно сохраняем и можем использовать в любой момент в будущем.

— Какие социально значимые проекты реализует «Контур»? Насколько социальная составляющая важна для крупного бизнеса?

— Не так давно у нас появился благотворительный фонд, который материально поддерживает местных школьников, участвующих в олимпиадах, и их педагогов. Благодаря этой мере мы создаём дополнительную мотивацию воспитывать в регионе перспективных и талантливых ребят. Кроме того, мы создали сервис «Гид по IT», воспользовавшись которым любой школьник, пройдя несложный тест, может понять, к какой профессии в сфере IT он более склонен, к чему ближе его склад ума и душа.

Более 10 лет мы сотрудничаем с УрФУ в сфере подготовки кадров. Наша цель в этом направлении — сделать так, чтобы из университета выпускалось как можно больше ребят, способных сразу после учёбы работать в современной IT-компании, обладая актуальными знаниями. Знания в IT устаревают быстро, а потому может случиться так, что большая их часть к концу обучения потеряет актуальность. В рамках программы «Фундаментальная информатика и информационные технологии» студенты УрФУ, взаимодействуя с нашими сотрудниками, обучаются в том числе тому, что нужно в IT здесь и сейчас. В 2023 году у нас по этой программе был первый выпуск.

Социально значимых проектов в «СКБ Контуре» довольно много, и это не просто наш вклад как коммерческой компании. Многие из них — результат внутреннего желания сотрудников делать мир вокруг нас лучше. Например, ряд активностей «Контура» посвящён озеленению парков и районов нашего родного Екатеринбурга. Сотрудники компании искренне хотят, чтобы город становился красивее и зеленее.

Любая крупная компания самим фактом своего существования влияет на регион, являясь точкой притяжения сильных, квалифицированных специалистов. Эта тенденция к концентрации кадров усилилась после открытия нашего офиса на Широкой речке. Мы ставили цель собрать сотрудников в одном месте, создать здесь комфортные условия для работы. У нас это получилось, и сейчас люди сюда очень стремятся. Мы планируем и дальше продолжать строительство. Рядом с уже действующим офисом мы хотим возвести научно-технический кластер под названием «Контур- Парк». По задумке, он будет состоять из трёх компонентов: офисные площади, спортивные объекты и кампус. Общая концепция парка проста и понятна: все объекты инфраструктуры должны быть расположены рядом на площади 16 гектаров. Сейчас мы находимся на этапе проектирования и возлагаем на «Контур-Парк» большие надежды. Уверен, что он сильно изменит жизнь и облик города.

— «СКБ Контур» часто называют «уральским “Гуглом”». Как в «Контуре» относятся к такому сравнению? Сотрудничаете ли вы с другими IT-компаниями страны?

— Называть нас могут по-разному, но каждая компания имеет свои уникальные особенности. «Контур» — это всё-таки «Контур». Что касается сравнения с Google, то, наверное, тем самым хотят подчеркнуть, что мы очень крупная IT-компания, крупнейшая на Урале. Пожалуй, с этим сложно не согласиться, но корпоративная культура у нас своя. При её формировании мы постарались собрать лучшие мировые практики, пропустив их через своё восприятие и ценности.

— Как компания пережила пандемию и как сейчас живёт в условиях санкций? Есть ли плюсы в этой новой реальности? И если есть, то какие?

— Я так скажу: если какая-то кризисная ситуация не выбивает компанию из колеи, то как минимум создаёт какие-то паттерны для того, чтобы компания стала сильнее.

Если мы говорим о пандемии, то, конечно, это было испытание для нас, поскольку резко изменились условия. Я бы сказал, что любые подобные испытания делают компанию сильнее, поскольку на такой вызов приходится отвечать. Было очень тяжело психологически, но, на мой взгляд, в итоге это привело к неким положительным последствиям для «Контура». Например, мы сильно улучшили коммуникацию между сотрудниками, ввели несколько традиций взаимодействия, которые живут до сих пор. Кроме того, мы несколько изменили формат работы. Появился большой спрос на возможность работать удалённо, что побудило нас на создание нескольких новых продуктов. В их числе уже названный «Контур.Толк», а также сервис Staffcop, который позволяет удалённо, в случае необходимости, контролировать действия сотрудника, чтобы он занимался теми задачами, которые перед ним поставлены. Это позволяет наладить довольно эффективную работу.

Санкционная политика, с одной стороны, сильно ограничила наши возможности по приобретению «железа», но с другой — позволила занять некие ниши для наших новых продуктов. Я не скажу, что стратегия компании как-то сильно изменилась из-за новых ниш на рынке, открывшихся в связи с импортозамещением, но некоторые наши продукты просто стали более востребованы.

— Как «Контур» взаимодействует с клиентами и партнёрами из-за рубежа?

— «СКБ Контур» изначально развивался с фокусом на Россию, поэтому за рубежом у нас нет большого бизнеса. Тем не менее попытки исследования иностранных рынков мы предпринимали. После введения санкций мы ещё раз проанализировали ситуацию и сделали вывод, что нужны своей стране здесь и сейчас. Мы видим в российском рынке огромный потенциал. В то же время, если наши продукты без каких-либо существенных доработок будут востребованы в других странах, мы готовы работать и там. В основном это касается стран ближнего зарубежья, поскольку все наши продукты изначально русифицированы, а распространение русского языка в бывших советских республиках велико. В таких условиях мы не создаём уникальный продукт, а просто масштабируем те решения, которые предлагаем клиентам из России. «СКБ Контур» развивается в международном направлении, но не сказать, что быстрыми темпами.

— Как можно оценить работу компании с точки зрения вклада в импортозамещение? Происходит ли на российском IT-рынке замена импортных продуктов отечественными?

— Рынок IT очень неоднородный. Есть на нём те решения, замена которых отечественными аналогами требует привлечения огромного количества ресурсов и развития компетенций: например, производство компьютерных компонентов, серверного и сетевого оборудования. В России в это направление, может быть, не всегда вкладывалось достаточно ресурсов, поэтому здесь процесс импортозамещения идёт не быстро и, безусловно, ещё есть над чем работать.

Но есть и те направления, в которых создать и внедрить отечественный продукт гораздо легче. Уже приводил пример нашего «Контур.Толка». Условно говоря, ты открываешь сайт, вставляешь ссылку и начинаешь работать. Такие продукты, на мой взгляд, намного быстрее и проще создать, поэтому там, где необходимо, отечественные решения уже заменили зарубежные аналоги.

Я думаю, что нашей стране вполне по силам заменить всё, что ей нужно. Хотел бы заострить внимание на том, что сервисы с универсальным функционалом, которыми пользуется большое количество клиентов по всему миру, благодаря большему охвату быстрее растут и развиваются, но в то же время в силу своей универсальности они менее адаптированы под конкретный сценарий. По этой причине продукты «СКБ Контура», изначально созданные для отечественного рынка, гораздо лучше и удобнее.

— Сотрудничает ли «СКБ Контур» с правительством Свердловской области? Какие совместные проекты реализует?

— Как минимум у нас с правительством Свердловской области есть одна понятная общая цель — цифровизация бизнес-инфраструктуры. Поскольку «СКБ Контур» специализируется на создании продуктов, которые этому помогают, мы активно сотрудничаем. Правительство является нашим клиентом по ряду продуктов. Например, тот же «Контур.Толк» правительство региона активно использует. В 2022 году рабочая группа Госсовета при Президенте РФ проводилась на этой платформе. В целом обратная связь от использования положительная.

В 2023 году у нас появилась идея создания «Форума будущего». По задумке, это был аналог «Иннопрома» с фокусом на IT-сферу. У правительства Свердловской области была инициатива сделать это мероприятие визитной карточкой Урала, привлечь сюда множество сильных и интересных специалистов. Нам это тоже показалось правильным, и мы совместно с правительством и несколькими другими местными IT-компаниями организовали мероприятие. Форум прошёл успешно, и я надеюсь, что его проведение станет ежегодной традицией и будет способствовать развитию Уральского региона.

— Есть ли у «Контура» конкуренты в регионе и России? В каких отраслях? Пытаетесь ли конкурировать с такими гигантами, как «Сбер» или «Яндекс»? Есть ли поле, где такая конкуренция возможна?

— В России действительно крупных IT-компаний не так много и у всех есть точки соприкосновения друг с другом, просто не по всему спектру деятельности, а по конкретным вопросам. Отечественный рынок большой, и у нас с коллегами сложилась практика не столько конкуренции, сколько взаимовыгодного сотрудничества. Такая активность и коллаборация усиливает друг друга и идёт всем только на пользу. Сейчас у «Контура» порядка 70 продуктов. По одному направлению у нас одни коллеги, по другому, что логично, — другие. Мы и с «Яндексом» взаимодействовали когда-то, но по не очень крупному проекту. Всё-таки исторически мы больше фокусировались на бизнесе, а «Яндекс» — на физических лицах. То же самое могу сказать про другие компании.

— «Контур» создаёт программное обеспечение для бизнеса с 1988 года. Сегодня в портфеле компании более 70 продуктов. Насколько это много в масштабах российского рынка? Есть ли у компании ресурс для дальнейшего расширения портфеля и в каком направлении она планирует развиваться, какие сферы осваивать дальше, на какие объёмы выручки выйти в ближайшие два-три года?

— В плане расширения нашей экосистемы для бизнеса границ мы не видим. «СКБ Контур» продолжит развиваться дальше, и в течение трёх лет мы намерены вырасти в два раза. Просто увеличивать количество продуктов — это, возможно, не самый эффективный способ развития, но это больше вопрос формы и подачи. Мы стараемся дать клиенту не 70 каких-то продуктов, а предоставить нашу экосистему для решения любых задач. В таком случае каждый новый продукт, тесно интегрированный в систему сервисов «Контура», воспринимается как дополнительный функционал, а не отдельный инструмент.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».