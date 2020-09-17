Известный краевед выпустил каталог исторических открыток с видами Нижнего Тагила

В Нижнетагильском городском историческом архиве прошла презентация альбома-каталога «Нижний Тагил на открытках начала ХХ века». Его автор — коллекционер, член городского клуба краеведов и создатель популярного сайта «История Тагила» Алексей Драчёв.

В каталог вошло около 140 открыток с видами Нижнего Тагила и его окрестностей, выпущенных с 1905 по 1917 год различными изданиями Урала и Москвы. Помимо самих фотографий, в книге можно найти статьи об истории города, улиц, зданий и о фотографах, которые сделали снимки. Некоторые исторические здания и памятники показаны на открытках с разных ракурсов. Автор каталога даёт пояснения о том, что сейчас находится на месте снесённых достопримечательностей.

Работа над поиском и систематизацией материала будущего альбома-каталога заняла у автора почти 10 лет. За это время он обнаружил работы шести издателей: двух тагильских, одного екатеринбургского и трёх московских, пишет «Тагильский рабочий».

Алексей Драчёв сейчас живёт в Москве, работает в Росатоме, но на презентацию своей книги приехал в родной город. Представляя свой новый альбом-каталог, он рассказал, что увлёкся изучением истории Нижнего Тагила и собиранием открыток со школы.

«Это началось в конце 80-х, когда я пошёл в школу. Собирал марки, вырезанные с конвертов, в которых к нам домой приходили поздравительные открытки или письма, и наборы спичечных этикеток, продававшиеся в киосках “Союзпечати”. В 90-е я покупал всё, что связано с Нижним Тагилом: книги, карманные календарики, современные открытки. Естественно, настоящие дореволюционные открытки приобрести в книжных магазинах или киосках было невозможно. И только когда в нашу жизнь уже массово вошёл интернет, появились торговые площадки (аукцион коллекционеров), форумы филокартистов, вот тогда и начала активно пополняться моя коллекция. Это был уже 2009 год», — рассказывает Драчёв.

Тираж альбома «Нижний Тагил на открытках начала ХХ века» составил 200 экземпляров. Несколько экземпляров автор подарил городскому историческому архиву, музею-заповеднику и Центральной городской библиотеке.