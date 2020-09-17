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Известный краевед выпустил каталог исторических открыток с видами Нижнего Тагила

17.09.2020 14:52
Известный краевед выпустил каталог исторических открыток с видами Нижнего Тагила

В Нижнетагильском городском историческом архиве прошла презентация альбома-каталога «Нижний Тагил на открытках начала ХХ века». Его автор — коллекционер, член городского клуба краеведов и создатель популярного сайта «История Тагила» Алексей Драчёв.

В каталог вошло около 140 открыток с видами Нижнего Тагила и его окрестностей, выпущенных с 1905 по 1917 год различными изданиями Урала и Москвы. Помимо самих фотографий, в книге можно найти статьи об истории города, улиц, зданий и о фотографах, которые сделали снимки. Некоторые исторические здания и памятники показаны на открытках с разных ракурсов. Автор каталога даёт пояснения о том, что сейчас находится на месте снесённых достопримечательностей.

Работа над поиском и систематизацией материала будущего альбома-каталога заняла у автора почти 10 лет. За это время он обнаружил работы шести издателей: двух тагильских, одного екатеринбургского и трёх московских, пишет «Тагильский рабочий».

Алексей Драчёв сейчас живёт в Москве, работает в Росатоме, но на презентацию своей книги приехал в родной город. Представляя свой новый альбом-каталог, он рассказал, что увлёкся изучением истории Нижнего Тагила и собиранием открыток со школы.

«Это началось в конце 80-х, когда я пошёл в школу. Собирал марки, вырезанные с конвертов, в которых к нам домой приходили поздравительные открытки или письма, и наборы спичечных этикеток, продававшиеся в киосках “Союзпечати”. В 90-е я покупал всё, что связано с Нижним Тагилом: книги, карманные календарики, современные открытки. Естественно, настоящие дореволюционные открытки приобрести в книжных магазинах или киосках было невозможно. И только когда в нашу жизнь уже массово вошёл интернет, появились торговые площадки (аукцион коллекционеров), форумы филокартистов, вот тогда и начала активно пополняться моя коллекция. Это был уже 2009 год», рассказывает Драчёв.

Тираж альбома «Нижний Тагил на открытках начала ХХ века» составил 200 экземпляров. Несколько экземпляров автор подарил городскому историческому архиву, музею-заповеднику и  Центральной городской библиотеке.

 

Фото: 
Нижнетагильский городской исторический архив
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