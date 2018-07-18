Из-за смерти призывника в Елани возбудили несколько уголовных дел

По факту гибели в Еланском гарнизоне 22-летнего призывника из Красноярского края Артёма Пахотина возбуждено и расследуется несколько уголовных дел, со ссылкой на источник в военно-следственном отделе по Центральному военному округу пишет E1.ru.
Фамилии и должности подозреваемых в военном ведомстве называть не стали, сославшись на тайну следствия, но уточнили, что один из фигурантов уже помещён под стражу. Официальное заявление об инциденте будет опубликовано в ближайшие дни.
«Конечно, там криминал, дело расследуется, один уже за решёткой», — подчеркнули в военно-следственном отделе.
Рядового Артёма Пахотина призвали в армию в декабре 2017 года, он попал в 473-й Еланский учебный центр. С весны 2018 года он неоднократно жаловался родителям на вымогательства со стороны сослуживцев, а спустя некоторое время маме и отцу срочника сообщили, что их сын найден с двумя пулевыми ранениями на стрельбище.
Родители погибшего срочника признаются, что мало знают о ходе следствия.
«Мы были в Елани в июне. Следователи сначала общались с нами, а с середины июня почти не выходят на связь», — пожаловалась Рано Пахотина.
В социальных сетях родителям Артёма высказали соболезнования родственники многих призывников, чьи сыновья также находились в Еланском гарнизоне вместе с сибиряком.
«Мой сын служил там и после еланской учебки был отправлен на Южный Урал. На момент гибели Артёма он был там, но мне толком так ничего и не рассказывал, потому что они в разных ротах были. Артём, кажется, служил в 10-й. Сын меня успокаивал, что служит хорошо, но все же обмолвился, что у них далеко не все благополучно», — рассказала мама одного из военнослужащих.