Из-за смерти призывника в Елани возбудили несколько уголовных дел

По факту гибели в Еланском гарнизоне 22-летнего призывника из Красноярского края Артёма Пахотина возбуждено и расследуется несколько уголовных дел, со ссылкой на источник в военно-следственном отделе по Центральному военному округу пишет E1.ru.

Фамилии и должности подозреваемых в военном ведомстве называть не стали, сославшись на тайну следствия, но уточнили, что один из фигурантов уже помещён под стражу. Официальное заявление об инциденте будет опубликовано в ближайшие дни.

«Конечно, там криминал, дело расследуется, один уже за решёткой», — подчеркнули в военно-следственном отделе.

Рядового Артёма Пахотина призвали в армию в декабре 2017 года, он попал в 473-й Еланский учебный центр. С весны 2018 года он неоднократно жаловался родителям на вымогательства со стороны сослуживцев, а спустя некоторое время маме и отцу срочника сообщили, что их сын найден с двумя пулевыми ранениями на стрельбище.

Родители погибшего срочника признаются, что мало знают о ходе следствия.

«Мы были в Елани в июне. Следователи сначала общались с нами, а с середины июня почти не выходят на связь», — пожаловалась Рано Пахотина.

В социальных сетях родителям Артёма высказали соболезнования родственники многих призывников, чьи сыновья также находились в Еланском гарнизоне вместе с сибиряком.