Из-за противопожарного режима фестиваль бардовской песни снова пройдёт не на лесной поляне, а на городской площадке, на этот раз в парке имени А. П. Бондина

В Нижнем Тагиле 27 июля пройдёт 38-й фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина (16+). В этом году он вновь будет проводиться не на лесной поляне в посёлке Антоновском, а на городской площадке в парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина.

«Второй раз в связи с действием в Свердловской области особого противопожарного режима, а также требованиями антитеррористической защищенности, фестиваль базируется не на лесной поляне в поселке Антоновский, а на городских площадках. Мера эта вынужденная. Но, как показал опыт прошлого года, городская локация более доступна для зрителей, что помогает участникам и гостям обретать новых поклонников, расширять аудиторию и укреплять традиции фестивального движения среди молодёжи», — прокомментировал это решение замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Фестиваль бардовской песни имени Сергея Минина является одним из старейших на Урале. Каждое лето мероприятие собирает более тысячи посетителей. В 2024 году, помимо традиционного конкурса авторской песни, поэтического конкурса и концертной программы, зрителей порадуют спортивными соревнованиями по силовым видам спорта и показательными выступлениями тагильских тяжелоатлетов. Также тагильчан ждут мастер-классы, демонстрация поискового оборудования и квест «Безвредные советы» от Школы «ЛизаАлерт».

В числе приглашённых гостей — призёр Всероссийского фестиваля, посвященного творчеству Булата Окуджавы, Сергей Подборнов, автор-исполнитель Елена Бушуева, дуэт Сергея Григорьева и дважды лауреата фестиваля авторской песни им. В. Грушина и лауреата международного фестиваля «Петербургский аккорд» Вячеслава Ковалёва.

Напомним, что в 2023 году организаторы были вынуждены сменить площадку в посёлке Антоновском из-за противопожарного режима, введённого в Свердловской области и фестиваль прошёл у подножья Лисьей горы.