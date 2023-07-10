В Нижнем Тагиле бардовский фестиваль имени Сергея Минина впервые пройдёт на Лисьей горе

В Нижнем Тагиле фестиваль авторской песни имени Сергея Минина (16+) впервые пройдёт у подножья Лисьей горы. В этом году организаторы вынуждены сменить площадку из-за противопожарного режима, введённого в Свердловской области. Помимо поляны у посёлка Антоновский бардам придётся отказаться от костров и палаток, пишет ИА «Все новости».

В этом году авторы и исполнители соберутся у подножия Лисьей горы на один день — 29 июля. Обычно фестиваль длился три дня и включал в себя конкурсы бардовской песни, поэтические встречи, различные спортивные соревнования, а также ярмарку-продажу памятных сувениров. В этом году программа будет сокращена.

«Ежегодно на фестивале отдыхают тысячи человек. Погода стоит жаркая, ограничения не сняты, в связи с этим принято решение о переносе площадки на Лисью гору, где состоится 37-й фестиваль. Раз сейчас мы меняем формат, то постараемся всё самое интересное уместить в один день с 10 до 22 часов», — рассказала замначальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации города Анна Афонасьева.

Традиционно на фестивале планируют провести основной смотр среди авторов-исполнителей, дать площадку участникам конкурса шуточной песни и участникам до 16 лет. Гостями фестиваля в этом году станет дуэт «Северный ветер» из Казахстана в составе которого музыкант, лауреат «Грушинского фестиваля» Эдуард Двухименный и оперная певица Наргиз Жолымбетова. Также среди приглашённых гостей — Владимир Городзейский, семейный дуэт Рафаэль и Мария Валитовы, Екатерина Романова из Челябинска, Сергей Подборнов из посёлка Суксун Пермского края и Сергей Парамонов из Екатеринбурга.

Второй год подряд организаторы фестиваля открывают краудфандинговый сбор на проведение мероприятия. Сейчас на его организацию уже собрали почти 136 тысяч рублей.